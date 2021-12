Le smartphone Samsung Galaxy A52S en FORTE baisse et notre sélection des bons plans du jour

Aujourd'hui, le smartphone Samsung Galaxy A52S bénéficie d'une belle réduction sur le site d'AliExpress avec une expédition gratuite depuis la France en quelques jours.

Le mobile est doté d'un écran AMOLED de 6,5" avec une définition de 2400 x 1080 px et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est propulsé par le SoC Qualcomm Snapdragon 778G 5G avec 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go d'espace de stockage.

Du côté de la photographie, le smartphone est équipé de quatre caméras de 64, 12, 5 et 5 mégapixels, et pour faire des selfies le mobile est doté d'un objectif de 32 MP. Pour finir, le Galaxy A52S possède une batterie de 4500 mAh, avec un chargeur rapide de 25W, qui lui offre une très belle autonomie.

Sur AliExpress, le smartphone Samsung Galaxy A52S 6+128 Go est au prix préférentiel de 412 € au lieu de 442 € en 4 coloris et la version 8+256 Go est au tarif de 479 € au lieu de 509 € en 2 coloris, avec le code SDFRD099 dans les deux cas. La livraison est gratuite en quelques jours depuis la France.



Vous trouverez également ci-dessous une petite sélection des promotions actuellement disponibles chez Aliexpress :

Vélo électrique

Trottinette électrique

Skate board



D'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme la chute de prix pour les écouteurs Ugreen HiTune X6 et notre sélection de bons plans, ou encore les promotions chez Cdiscount avec des draisiennes, la Nintendo Switch,...