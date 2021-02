Samsung Galaxy A72 : fiche technique et prix en fuite

Samsung prépare le renouvellement de sa gamme de smartphones Galaxy A, une gamme qui , au fil du temps, devient de plus en plus populaire et constitue des ventes importantes pour la marque.

Avec cette gamme de smartphones, Samsung vise le milieu de gamme, du plus basique au mieux équipé avec des terminaux qui héritent souvent de certaines caractéristiques de ses appareils haut de gamme Galaxy S.

Le Galaxy A72 est quasiment paré à la commercialisation et une fuite en dévoile la plupart des aspects.

Le terminal proposera ainsi un écran AMOLED de 6,7 pouces en 2400x1080 pixels et en 90 Hz. Il proposera un lecteur d'empreintes logé sous l'écran, un capteur photo selfie 32 mégapixels dans un poinçon en position centrale et un quadruple module photo au dos. On pourra ainsi compter sur un capteur grand-angle principal de 64 Mp, un téléobjectif 8 MP avec zoom optique X2, un ultra grand-angle de 12 MP ainsi qu'un capteur pour la macro.

Au coeur de l'appareil, on trouvera un SoC Qualcomm Snapdragon 720G associé à 6 ou 8 Go de RAM et de 128 à 256 Go de stockage extensible via microSD. La batterie serait particulièrement imposante avec 5000 mAh de capacité, et l'ensemble serait certifié IP67.

La fuite concerne également le prix de l'appareil, attendu à 449 euros en Europe.