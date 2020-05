Samsung Galaxy Book S : l'ultraportable avec processeur Intel Lakefield officialisé

Initialement annoncé avec un SoC Snapdragon 8cx sous architecture ARM, l'ultraportable Galaxy Book S de Samsung devait aussi être décliné dans une version utilisant la pate-forme Intel Lakefield composée d'un coeur puissant Sunny Cove et de plusieurs coeurs économiques Atom, le tout réuni avec la technologie de packaging 3D Foveros.

L'annonce avait été faite fin 2019 mais rien n'avait été officialisé depuis. C'est chose faite avec la commercialisation du Galaxy Book S avec " Intel Core et technologie Intel Hybrid ", selon la dénomination marketing.

La machine reste la même avec un affichage 13,3 pouces FHD TFT LCD (avec mode outdoor poussant directement la luminosité à 600 nits via un raccourci clavier) et un châssis très fin, 8 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage eUFS, extensible par port microSD.

On retrouvera à bord un iGPU Intel UHD Graphics et une connectivité sans fil WiFi 6 (802.11ax) et Bluetooth 5.0, avec un modem 4G LTE en option. Deux connectiques USB-C sont présentes et permettront de charger la batterie 42 Wh.

Le Galaxy Book S tourne sous Windows 10 Home ou Pro et est compatible Windows Hello avec authentification par lecteur d'empreintes. On trouvera enfin une caméra 1 megapixel pour la visioconférence.

Le tout pèse un peu moins de 1 Kg pour 11,8 mm d'épaisseur et Samsung met en avant les possibilités d'échange d'informations et documents avec un smartphone Android via la fonction Tour Phone de Microsoft.

Prix et disponibilité ne sont pas clairement indiqués mais le Galaxy Book S aura droit à deux coloris : argent ou or.