Les Samsung Galaxy Buds Live à -46%, l'iRobot Roomba 974 à -40%, la Logitech MX 2S à -40%, ...

Commençons cette série avec les écouteurs Samsung Galaxy Buds Live qui profitent d'une très belle réduction sur le site de Cdiscount.

Ils ont une forme de haricot qui les démarque par rapport aux écouteurs de type intra-auriculaire existant sur le marché. Ils sont dotés de petits embouts proposés en deux tailles permettant d'isoler l'utilisateur des bruits extérieurs et de profiter du meilleur son.

De plus, les écouteurs sont équipés de trois micros permettant une annulation active des bruits (ANC) pour permettre une conversation claire et nette, débarrassée des bruits parasites environnants. Sa batterie vous permet d'écouter pendant 6 heures avec ANC activée ou de 8 heures sans, pour un total de 21 à 29 heures grâce à la batterie dans l'étui de charge.

Sur Amazon, les écouteurs Samsung Galaxy Buds Live sont au prix de 81 € au lieu de 170 € en activant le coupon.



Passons au robot aspirateur iRobot Roomba 974 qui permet un nettoyage optimal grâce à la technologie vSLAM. Avec son application dédiée "iRobot Home", vous pouvez contrôler et planifier vos routines de nettoyage. L'aspirateur est doté d'un réservoir à poussières de 0,6L. Le volume sonore est de 58 dB, ce qui est relativement silencieux.

Ce Roomba 974 est doté d'une batterie permettant une autonomie de 1 heure et demie environ, ce qui représente une surface d'environ 185 m². Il faut deux heures pour le recharger totalement.

Le robot aspirateur iRobot Roomba 974 est au prix réduit de 299 € au lieu de 499 € sur le site de Cdiscount.



Continuons avec la souris sans fil Logitech MX Master 2S qui profite de 40 % de réduction sur le site de la Fnac.

Elle est de type sans fil avec un capteur optique de haute précision Darkfield avec une définition entre 200 et 4000 PPP. Ses piles rechargeables (500 mAh) permettent une autonomie de 70 jours. Elle dispose de la double connectivité soit avec la clé USB Logitech Unifying ou avec la technologie Bluetooth. Pour finir, on profite d'une molette pour le pouce pour un défilement horizontal.

La souris sans fil Logitech MX Master 2S est au prix de 60 € au lieu de 100 € avec la livraison gratuite.



Passons ensuite à l'écran PC gamer Samsung Odyssey G3 en solde sur Cdiscount.

Ce dernier est doté d'une dalle de 23" avec une définition de 1920 x 1080 pixels et une fréquence d'affichage de 144 Hz. L'écran profite aussi d'un rétroéclairage LED. Au niveau de la connectique, il est équipé d'un port HDMI, d'un Display port et d'une prise jack. Pour finir, vous pouvez aussi profiter de la technologie FreeSync qui permet une meilleure fluidité de l'image.

L'écran PC gamer Samsung Odyssey G3 est au prix de 190 € au lieu de 302 € avec l'ODR de 20 €



Finissons ce top 5 des soldes avec le clavier Aorus K9 qui profite de 44 % de remise sur Topachat.com.

Il est de type mécanique avec des switches FlareTech Blue plus rapides et plus résistants dans le temps avec 100 millions de frappes. De plus, ils offrent une réactivité totale avec un temps de réponse de 0,03 ms. On profite aussi d'un rétroéclairage de 16,8 millions de couleurs. Pour finir, le clavier est résistant aux éclaboussures.

Sur le site de Topachat, le clavier Aorus K9 est au prix de 200 € au lieu de 180 € avec la livraison gratuite.



