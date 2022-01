Cinq offres de folie avec la batterie Samsung 10A, un PC portable ACER, un casque, une souris et un aspirateur

Commençons avec l'aspirateur balai Dyson V7 Motorhead qui bénéficie d'une belle réduction chez Cdiscount.

Avec la technologie 2 Tier Radial et ses cyclones qui augmentent le flux d'air, l'aspirateur capture la plus fine poussière. Il est doté de deux modes de puissance qui permettent 30 minutes d'autonomie ou 6 minutes en mode puissance maximale.

L'aspirateur est accompagné d'une brosse motorisée avec des poils rigides en nylon gainé, mais aussi une brosse amovible, une pour les sols durs, une brosse multi-usage, une multi-surface, une brosse parquet et une pour la moquette. La capacité du réservoir est de 540 ml, il peut se vider facilement.

L'aspirateur balai Dyson V7 Motorhead est au prix de 300 € au lieu de 378 € sur le site de Cdiscount.





Passons ensuite à la souris Razer Pro Click Mini qui profite de 39 % de réduction chez Amazon.

Elle est de petite taille avec une conception élégante et est dotée de 7 boutons qui supportent jusqu'à 15 millions de clics. Elle profite aussi de la fonction Multitâche qui permet d'associer jusqu'à 4 appareils au maximum. Ses switchs mécaniques sont silencieux.

Sur Amazon, la souris Razer Pro Click Mini est au prix de 67 € au lieu de 110 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec le casque gamer Razer BlackShark V2 qui profite de 46 % de rabais pendant les soldes sur Amazon.

Il est doté des pilotes Raze TriForce Titanium 50 mm qui offrent des performances audios haut de gamme. On note aussi la présence d'un micro Razer HyperCLear avec une carte son USB qui permet une capture vocale améliorée. On profite aussi de la suppression passive avancée du bruit.

Le casque gamer Razer BlackShark V2 est au prix réduit de 70 € au lieu de 130 € avec la livraison sur Amazon.



Passons au PC portable Acer Swift 3 avec son prix qui perd plus de 300 € sur Cdiscount.

Il est doté d'une dalle 14" avec une définition de 1920 x 1080 pixels. Le PC portable est propulsé par le processeur Core i7 avec 16 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage. Sa batterie vous fait profiter de 18 heures d'utilisation et de 4 heures d'autonomie avec 30 minutes de charge. Le PC est compatible WiFi 6 et Bluetooth.

Sur Cdiscount, le PC portable Acer Swift 3 est au prix de 780 € au lieu de 1099 €.



Finissons sur ce dernier bon plan avec la batterie externe Samsung 10A qui voit sont prix chuter à 10 €.

Elle est de couleur argentée, sur le côté, on note la présence de deux ports USB (A et C), d’un bouton marche / arrêt et d’un indicateur de batterie, elle est dotée d’un accumulateur de 10 Ah.

De plus, la batterie externe bénéficie de la charge rapide 2A et elle est compatible pour une charge à induction avec les appareils dotés du système Qi. Pour finir, il est tout à fait possible de charger deux appareils en même temps.

Sur le site de Boulanger, la batterie externe Samsung 10A est au prix de 100 € au lieu de 60 € avec la réduction sur le site et une ODR de 20 € valable jusqu'au 31 mars.





