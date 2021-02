Samsung Galaxy F62 : performances solides et batterie 7000 mAh

Samsung travaillerait actuellement sur un smartphone pour le moins original au sein de son catalogue.

En marge des smartphones qui proposent des performances de plus en plus impressionnantes, nombre d'utilisateurs cherchent avant tout des smartphones capables de durer plusieurs journées ou à défaut, 1 journée entière en usage intensif.

Samsung s'apprête donc à lancer le Galaxy F62, un smartphone qui embarque une batterie record de 7000 mAh. Alors certes, la marque avait déjà intégré une batterie de ce type dans le Galaxy M51, mais le F62 proposera également une configuration bien plus solide.

Selon MySmartPrice, le F62 proposera un écran Amoled de 6,7 pouces, une puce Exynos 9825 associée à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. La partie photo s'articulerait autour d'un capteur principal de 64 Mp et 32 Mp pour les selfies.

Reste à savoir quand Samsung officialisera le terminal et à quel prix.