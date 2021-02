Samsung Galaxy F62 : écran Super AMOLED et batterie 7000 mAh à petit prix

Si les smartphones de référence sont forcément les plus emblématiques, le groupe Samsung sait aussi faire des smartphones en milieu de gamme bien équipés et polyvalents.

Le Galaxy F62 vient d'être dévoilé en Inde et constitue une continuité du Galaxy F41 lancé l'an dernier. Il se distingue par un grand affichage 6,7 pouces Super AMOLED avec poinçon centré pour le capteur photo avant de 32 megapixels, résolution FHD+ et ratio 20:9.

Le SoC Exynos 9825 date de 2019 était au coeur du Galaxy Note 10. On le retrouve dans le Galaxy F62 avec 6 à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, extensible par carte mémoire. Cela implique toutefois qu'il reste en 4G.

Le smartphone propose également quatre capteurs photo avec module principal de 64 megapixels, ultra grand angle 12 megapixels, macro 5 megapixels et capture de données de profondeur de 5 megapixels, soit une combinaison couvrant un large panel de scénarios d'utilisation, typique du milieu de gamme.

Enfin, sa force, et non des moindres, est d'embarquer une grosse batterie de 7000 mAh avec charge rapide 25W. Cela a aussi pour conséquence de lui donner un peu d'emboinpoint avec 9,5 mm d'épaisseur, en partie compensé par le format étiré qui facilitera la prise en main.

Le smartphone Galaxy F62 conserve une prise jack 3,5 mm et dispose d'un lecteur d'empreintes installé sur la tranche. Il est annoncé en Inde aux tarifs de 23 999 roupies (273 € environ) en version 6 / 128 Go et de 25 999 roupies (295 € environ) pour la variante 8 / 128 Go.