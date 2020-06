Samsung Galaxy Fold 2 : les deux batteries détaillées

On en sait un peu plus sur les deux batteries qui trouveront place dans le prochain smartphone Galaxy Fold 2 avec écran pliable de Samsung.

Le smartphone avec écran pliable comme un livre Galaxy Fold de Samsung laissera place en août à une évolution Galaxy Fold 2 reprenant le même design mais avec une fiche technique renouvelée.

L'apport du SoC Snapdragon 865 apportera plus de puissance et une compatibilité 5G via le modem associé Snapdragon X55, tous deux gravés en 7 nm, ce qui devrait également contribuer à réduire la consommation d'énergie.

De nouvelles précisions ont été apportées concernant la batterie, ou plutôt les deux batteries embarquées. On évoque ainsi une capacité totale de 4365 mAh, légèrement inférieure aux 4380 mAh du Galaxy Fold, avec la présence d'une batterie de 2275 mAh et d'une autre de 2090 mAh (vs 2135 mAh / 2245 mAh pour le Galaxy Fold).

Upcoming #Samsung Galaxy Fold 2 comes with 4365mAh battery (Rated capacity).

Dual-battery system : 2090mAh+2275mAh pic.twitter.com/qmDAmt4LxK — the_tech_guy (@_the_tech_guy) June 16, 2020

Le Galaxy Fold offrant une autonomie correcte, cette variation minime de la capacité de la batterie du Galaxy Fold 2 ne devrait pas avoir beaucoup d'impact sur le temps de fonctionnement de l'appareil.

SamMobile suggère que l'utilisation de certaines technologies et matériaux pour l'écran pourraient contribuer à une meilleure efficacité énergétique du futur smartphone et maintenir ou même améliorer l'autonomie initiale malgré le saut de génération du SoC mobile, d'autant plus qu'il ne devrait toujours pas supporter l'usage du stylet S Pen.