Samsung Galaxy Fold 2 : lancement de la production de masse avant la présentation en août

Début 2019, Samsung annonçait son premier smartphone avec écran pliable, le Galaxy Fold, commercialisé seulement en septembre après des problèmes de fragilité d'écran.

Après une version intermédiaire Galaxy Z Flip proposant un format clapet dévoilée début 2020, le groupe coréen prépare pour le mois d'août un Galaxy Fold 2 avec une fiche technique remise au goût du jour.

S'il devrait reprendre le même format que le modèle initial, avec un appareil se pliant comme un livre et l'écran souple sur la face intérieure, le substrat plastique sera remplacé par du verre UTG (Ultra Thin Glass) et le smartphone passera au Snapdragon 865 avec son modem 5G.

Selon la presse coréenne, le Galaxy Fold 2 est dès à présent entré en production, selon un calendrier en phase avec une présentation en août en même temps que la série Galaxy Note 20.

Galaxy Fold 2 avec stylet S Pen

Il devrait profiter d'un prix plus bas que le tarif de plus de 2000 € du Galaxy Fold initial, profitant d'une meilleure maîtrise des techniques de production et d'un volume plus grand, qui pourrait atteindre trois millions d'unités pour le mois d'août, au lieu de 500 000 unités pour le lancement du Galaxy Fold l'an dernier.

Il ne devrait pas rencontrer énormément de concurrence, même si Motorola pourrait lancer un nouveau smartphone RAZR au format clapet et cette fois compatible 5G. La menace de Huawei et de nouveaux smartphones Mate X est écartée par le maintien des restrictions commerciales décidées aux Etats-Unis qui rend très aléatoire une commercialisation en dehors de la Chine.