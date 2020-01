Samsung Galaxy Fold 2 : un rendu qui vend du rêve

Samsung ne s'attendait pas à un succès aussi important avec son Galaxy Fold, et la prochaine génération devrait véritablement confirmer les ambitions de la marque sur le secteur des smartphones pliables.

Concept Creator nous propose ainsi un rendu du terminal d'après les éléments partagés au fil des dernières fuites et rumeurs, et l'on découvre un terminal qui vend vraiment du rêve...

Au fil de brevets et fuites, on apprenait ainsi que le Galaxy Fold proposerait deux écrans repliables à l'image des anciens smartphones à clapet (et c'est d'ailleurs ce qu'a choisi Motorola pour son nouveau Razr pliable).

Les visuels proposés par le designer Jermaine Smit présentent un terminal à l'écran pliable sans aucune bordure, surmonté d'un poinçon central pour les selfies.

Replié, le smartphone opte pour une silhouette carrée laissant apparaitre un double capteur photo. Ici, il ne s'agirait pas de profiter d'un smartphone convertible en tablette, mais résolument de profiter du confort d'un smartphone grand format capable de se replier pour tenir plus facilement dans une poche.

Selon les dernières rumeurs, le terminal pourrait être plus accessible que le premier avec un prix situé autour des 1500 dollars. Il serait également le premier à s'équiper d'un écran OLED protégé par un verre pliable pour plus de solidité.