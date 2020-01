Galaxy S11 / S20 : un événement Galaxy Unpacked le 11 février

C'est peu avant le salon MWC 2020 de Barcelone que Samsung doit présenter sa nouvelle série de smartphones haut de gamme, comme le fabricant l'a déjà fait en 2019.

Plusieurs dates étaient en question pour la conférence devant dévoiler la famille Galaxy S11 / S20 mais aussi un nouveau smartphone avec écran pliable et les choses se précisent à l'aide d'une vidéo diffusée par Samsung Corée.

La fin de cette dernière évoque la date du 11 février pour un événement Galaxy Unpacked, semblant ainsi confirmer l'événement qui se tiendra à San Francisco. Une image dans le teaser pourrait évoquer les deux annonces prévues, d'une part le Galaxy S11 / S20 et d'autre part un Galaxy Fold au format clapet.

Le premier carré représenterait celui qui regroupera les capteurs photo au dos du Galaxy S11 / S20 et dont on peut déjà avoir un aperçu avec les Galaxy Note 10 Lite et Galaxy S10 Lite tout juste annoncés.