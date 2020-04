Samsung Galaxy Fold 2 ou Fold Z : les choses se précisent

Samsung bat le fer tant qu'il est chaud : après le succès quelque peu inattendu du Galaxy Fold, le fabricant souhaite proposer une nouvelle version de son smartphone pliable grand format.

Et cela se fera à travers le Z Fold, un terminal qui reprendra le Fold dans ses grandes lignes, mais avec une fiche technique plus adaptée à son époque et un prix révisé à la baisse.

Les écrans du terminal seront plus grands à en croire Ross Young de Display Supply Chain Consultants : 6,23 pouces pour l'écran frontal lors que le mobile est refermé contre 4.6 pouces aujourd'hui. L'écran principal une fois déplié affichera 7,59 pouces de diagonale et proposera un taux de rafraichissement de 120 Hz.

Samsung aurait également prévu d'intégrer un stylet S-Pen à son smartphone, ce qui sous-entendrait que l'écran profite d'une nouvelle couche de protection pour le rendre plus durable et résistant aux rayures.

Enfin, les dernières rumeurs évoquent l'intégration du module photo 108 MP du Galaxy S20 Ultra avec une déclinaison en 256 Go de stockage pour rendre le terminal plus accessible.