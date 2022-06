Samsung Galaxy A Fold : le smartphone pliant abordable à moins de 800 dollars ?

Le segment des smartphones pliants a créé une catégorie ultra-premium avec des tarifs grimpant jusqu'à plus de 2000 €, conséquence de la nouveauté et de la production limitée des affichages souples.

Dès à présent, Samsung a commencé à organiser ses séries pour disposer de plusieurs modèles à différents niveaux de prix et le Galaxy Z Flip3 a pu être proposé autour de 1000 €.

La firme coréenne travaillerait à un nouveau modèle qui pourrait encore descendre en prix et se situer sous la barre du million de wons coréens, soit l'équivalent de 800 dollars ou 740 euros, selon la publication ET News.

Le développement de versions allégées des Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip aurait tout juste débuté et pourrait donner naissance à un smartphone pliant dans la famille Galaxy A positionné en milieu de gamme vers 2024.

Augmenter les parts de marché, limiter l'arrivée d'un iPhone pliant

L'objectif serait de pouvoir accroître encore les parts de marché de Samsung sur ce segment en jouant sur le prix et démocratiser plus franchement ce type d'appareil mobile.

Brevet Samsung d'écran déroulant

Sachant le succès de la série Galaxy A en terme de volume, la manoeuvre serait logique et il sera sans doute possible de décaler les technologies premium actuelles d'écran souple vers le milieu de gamme tout en préservant l'ultra premium grâce à des nouveautés comme les affichages étirables et enroulables, bientôt sur le marché et qui renouvelleront l'intérêt du public pour la nouveauté par de nouveaux form factors.

Cette stratégie pourrait également servir à contrer l'arrivée d'Apple sur le marché avec un éventuel iPhone pliant qui pourrait rapidement coloniser les segments hauts du marché. Disposer d'une réponse sur un segment adjacent pourrait alors limiter l'impact de cet encombrant concurrent.