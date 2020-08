Rumeur : les caractéristiques de l'iPhone / iPad avec écran repliable

Plusieurs fabricants se sont lancés sur le créneau des smartphones dotés d'un affichage souple pliable en 2019, permettant l'exploration d'un segment quasiment vierge qui trace pourtant sans doute la voie des appareils mobiles du futur.

Samsung, Huawei, Motorola et quelques autres ont déjà commercialisé des smartphones se pliant dans un sens ou l'autre, à la fois téléphone et tablette ou bien permettant d'obtenir un format très compact.

Apple pourrait à son tour entrer sur ce créneau avec un appareil seulement entr'aperçu sous forme de brevets décrivant différentes façons de parvenir à un appareil pliant.

Le leaker @komiya_kj fournit sur Twitter une liste des caractéristiques supposés d'un tel appareil mobile, à la fois iPad et iPhone. Il constituerait le fameux "one more thing" d'une présentation en 2023 et se présenterait globalement comme un iPhone capable de prendre des appels et doté d'un affichage constitué de deux panneaux distincts mais liés par une charnière de façon à ne laisser aucun espace entre eux.

Concept d'appareil à deux écrans accolés grâce à une charnière spéciale

Peut-être sous iPad OS, l'appareil mobile exploiterait logiquement un SoC Apple A16X ou un Apple A17 gravé en 3 nm chez TSMC (si le calendrier de ce dernier en matière de techniques de gravure est respecté).

Le leaker évoque plusieurs aspects déjà discutés dans des rumeurs, comme la présence d'un affichage micro LED, du Touch ID et même d'un capteur photo avant placé sous l'écran.

Pour compléter cette liste au Père Noël, l'iPad / iPhone avec écran pliable serait bien sûr étroitement lié au fonctionnement de lunettes de réalité augmentée qu'Apple serait bientôt en mesure de présenter.