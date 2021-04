Samsung dépose la marque S-Foldable : pour son smartphone se pliant en trois ?

Engagé tôt dans l'aventure des smartphones avec écran pliable grâce aux capacités de production d'affichages AMOLED souples par Samsung Display, le géant Samsung propose déjà plusieurs types d'appareils se pliant différemment (comme un livre, comme un téléphone à clapet).

Le troisième trimestre devrait lui permettre de renouveler cette gamme et de profiter de l'expérience accumulée pour les bonifier. A plus long terme, la firme semble préparer un nouveau format avec un smartphone doté de deux charnières laissant l'affichage se plier en trois.

Plusieurs brevets donnent une première idée de ce qui se trame en coulisse tout en laissant ouvertes les possibilités (affichage se repliant vers l'intérieur ou l'extérieur, volets rabattables sur les côtés...).

Credit : Letsgodigital

Sonnant comme une nouvelle confirmation, le géant coréen a déposé le nom de marque " S-Foldable " auprès des Offices européen (EUIPO) et coréen (KIPO) de propriété intellectuelle, comme l'a constaté le site Letsgodigital.

Le terme est appliqué au domaine des affichages, dont celui des smartphones, et semble relatif à un nouveau type d'écran, d'autant plus que c'est la filiale Samsung Display qui a réalisé le dépôt de marque, et non Samsung Electronics.

Il pourrait donc caractériser l'affichage à double charnière attendu sur le futur appareil qui pourrait correspondre à un Samsung Galaxy Z Fold Tab attendu au début de l'année prochaine.

D'autres noms de marque, comme " Armor Frame " et " Pro Shield ", suggèrent que Samsung va renforcer la robustesse de ses smartphones avec écran pliable, peut-être dès le Galaxy Z Fold 3.