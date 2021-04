Samsung Galaxy Z Fold Tab : un smartphone se pliant en trois pour début 2022 ?

Pionnier dans les smartphones avec écran repliable, le groupe Samsung va accentuer son avantage cette année en lançant d'ici l'été deux nouveaux modèles : les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 2.

Si ces modèles reprendront les formats déjà explorés depuis 2019, la firme prépare aussi des nouveautés avec des affichages enroulables et étirables. Elle devrait également lancer un smartphone se pliant non pas en deux mais en trois.

La presse asiatique a déjà évoqué ce produit en développement qui pourrait avoir deux charnières et fonctionner plus largement comme une tablette avec un ratio 16:9 ou 18:9 une fois déplié.

Le site GizmoChina prétend connaître la dénomination de ce futur appareil mobile et qui serait donc le Samsung Galaxy Z Fold Tab confirmant son rôle plus net de tablette tactile.

Le produit serait associé à un stylet S Pen " hybride " que l'on découvrira avec l'annonce du Galaxy Z Fold 3 dans quelques mois mais on ne sait pas encore grand-chose.

Concept Samsung

Le Galaxy Z Fold Tab aura aussi droit à un substrat UTG (Ultra Thin Glass) encore optimisé et plus résistant que la génération actuelle. Pour ce qui est de la fenêtre de lancement, le smartphone / tablette repliable en trois n'arriverait finalement qu'au premier trimestre 2022, et non en 2021 comme espéré (la pénurie des semiconducteurs est peut-être passée par là, à moins que Samsung veuille se garder de la marge).