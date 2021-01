Le Samsung Galaxy M31, un casque VR Oculus Quest, une Apple Watch SE et les AirPods Pro en promotion

Découvrez les quatre meilleures offres de ce deuxième jour de soldes d'hiver 2021 avec un smartphone, un casque de réalité virtuelle, une montre connectée et des écouteurs sans fil.

Le bon plan du jour concerne le smartphone Samsung Galaxy M31 qui possède un écran Super AMOLED de 6,4 pouces ce qui permet une définition de 2340 pixels x 1080 pixels. La fréquence d'affichage est de 60 Hz. Ce smartphone exploite un SoC Exynos 9611 accompagné de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne.

Au niveau photographie, on profitera d'un quadruple capteur photo à l'arrière avec un module principal de 64 mégapixels, et trois autres de 8, 5 et 5 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 32 mégapixels. Enfin, le M31 est alimenté par une batterie Li-Po de 6000 mAh compatible avec la charge rapide 15 Watts.

Vous pourrez profiter du Samsung Galaxy M31 à 229 € au lieu de 289 € chez Amazon.



Vous pourrez également trouver le casque de réalité virtuelle Oculus Quest qui est un casque VR autonome, c'est-à-dire qu'il est dépourvu de câble et de PC.. Il propose six degrés de liberté et ne nécessitant pas de capteur externe pour définir une aire de jeu. L'Oculus Quest exploite un affichage de 1600 x 1440 pixels par oeil et intègre un système audio embarqué.

Il est livré avec deux manettes et ne nécessite donc plus de câble ni de puissant PC pour générer la réalité virtuelle. Il exploite la technologie Oculus Insight de tracking inside-out grâce à sa caméra frontale qui évite l'installation de capteurs externes pour le positionnement dans l'aire de jeu.

En ce moment, Boulange propose le casque VR Oculus Quest 128Go à 337 € au lieu de 549 € !



Mais aussi la montre connectée Apple Watch SE dans sa version 40mm qui propose un écran carré rétina OLED qui permet une définition de 324 pixels x 394 pixels. Elle possède un cardiofréquencemètre à son dos afin de réaliser un suivi optimal de votre santé avec la fréquence cardiaque, l'analyse du sommeil, un podomètre, et un suivi des activités sportives.

Elle permet également de réaliser des activités sportives aquatiques, car elle est étanche jusqu'à 50 mètres de profondeur. Elle se synchronisera parfaitement à votre smartphone grâce au Bluetooth 5.0.

La montre connectée Apple Watch SE est actuellement proposée à 269 € au lieu de 299 € chez Amazon.



Enfin, les écouteurs sans fil AirPods Pro d'Apple sont étanches (transpiration et eau) permettant de les utiliser sans risque pour le sport et les activités d'extérieur. Ils intègrent un système de réduction active de bruit grâce à deux micros et un traitement logiciel continu, pour une expérience sonore optimisée pour la musique comme les conversations.

Cette fonction peut cependant être annulée ponctuellement avec le mode Transparence. Il s'active depuis un capteur-pression qui servira aussi à lancer la musique, passer au morceau suivant ou prendre un appel. Les écouteurs sont également compatibles avec l'assistant numérique Siri.

L'autonomie est de 5 heures sans réduction de bruit et de 4,5 heures avec, mais grâce au boîtier qui sert aussi de système de recharge, l'autonomie totale est de 24 heures.

Pendant les soldes d'hiver 2021, les écouteurs sans fil AirPods Pro d'Apple sont à 213 € seulement au lieu de 279 € chez Amazon !



Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant les soldes d'hiver chez Huawei avec des promotions sur les smartphones, routeurs, pc portables, mais aussi la montre connectée S2 et les écouteurs GT2 en promotion !