Soldes Lenovo : la montre connectée S2 et les écouteurs GT2 en promotion mais aussi d'autres...

Les soldes se poursuivent, et c'est cette fois-ci Lenovo qui est à l'honneur avec sa montre connectée S2 et ses écouteurs GT2 actuellement en promotion chez Gearbest au prix respectif de 21 € et 15 €.

Commençons par la montre connectée S2 avec son écran AMOLED 1,4 pouce et sa résolution 240x240 pixels, elle est entièrement tactile et ne possède aucun bouton. Une caractéristique qui lui facilite la tâche puisqu'elle est étanche à l'eau. La montre embarque de nombreux modes de sports différents pour être la plus précise possible sur vos dépenses. Elle embarque un moniteur de fréquence cardiaque, le podomètre, les affichages de message ou d'appels et toutes les applications des montres connectées standards.

Vous pourrez bien évidemment la coupler avec votre smartphone pour pouvoir suivre vos statistiques chaque jour grâce à l'application Lenovo smart watch disponible en Anglais. La montre est compatible avec le Bluetooth 4.2 et sa batterie de 180 mAh lui permet une autonomie d'environ 7 jours pour une recharge complète de seulement 2 heures.

Vous trouverez la Lenovo S2 actuellement en promotion chez Gearbest au prix de 21 €.

Lenovo S2 Code promo: Vente flash Quantité: 200

Passons maintenant aux écouteurs Lenovo GT2 TWS, des écouteurs sans fils à très bon prix. Les écouteurs sont discrets et légers avec seulement 3,8 g à chaque oreille, vous pourrez les connecter via Bluetooth 5.0 jusqu'à une distance de 10 mètres de vos appareils. Un petit bouton permet d'interagir directement avec votre smartphone que ce soit pour changer de musique, mettre en pause ou répondre à un appel.

Les écouteurs disposent d'un boitier de recharge de 310 mAh, qui permet de recharger ses écouteurs jusqu'à 3 fois, poussant l'autonomie totale de 4h par recharge à plus de 15h au total. Pour une recharge complète, comptez 1 h 30. Pour une meilleure durabilité, les écouteurs sont étanches selon la norme IPX4 et compatibles avec Siri ou encore le Google Assistant.

Vous trouverez les Lenovo GT2 en promotion chez Gearbest à 15 € au lieu de 30 €

Lenovo GT2 Code promo: Vente flash Quantité: 200

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

