Galaxy : Samsung déploie un intéressant mode Maintenance

Après un programme pilote en Corée du Sud cet été, puis un lancement en Chine le mois dernier, c'est à l'échelle mondiale que Samsung déploie un mode Maintenance pour des smartphones et appareils Galaxy. Cette fonctionnalité est orientée confidentialité et pour la protection des données personnelles.

Samsung parle de " soulager l'anxiété des utilisateurs " lorsqu'ils confient leur précieux smartphone avec ses données à l'intérieur à un tiers pour une réparation. La fonctionnalité permettra de bloquer l'accès à des informations personnelles comme les documents, les photos, les messages ou les contacts.

Le mode Maintenance s'appuie sur la création d'un compte utilisateur distinct quand l'appareil est remis entre les mains d'un réparateur. Ce dernier sera ainsi en mesure d'exploiter les fonctions de base de l'appareil, mais sans donc pouvoir avoir accès aux données personnelles de l'utilisateur.

Les hackers vont pouvoir s'amuser...

La fonctionnalité pourra être activée depuis les paramètres du smartphone, via le menu Batterie et maintenance appareil et nécessitera un redémarrage. Par précaution, Samsung recommande néanmoins d'effectuer une sauvegarde de toutes les données personnelles avant activation.

Après activation du mode Maintenance, la personne à qui le smartphone a été confié ne pourra pas non plus récupérer les applications installées par l'utilisateur. Avec la désactivation par le propriétaire du smartphone, toutes les données créées et applications installées par le réparateur seront automatiquement supprimées.

Nul doute que des chercheurs en sécurité et hackers voudront éprouver la robustesse du mode Maintenance. Samsung souligne en tout cas ses efforts pour la sécurité, notamment avec sa plateforme Knox pour ajouter plusieurs couches de protection.

Déploiement progressif

Le déploiement du mode Maintenance va se faire de manière progressive au cours des prochains mois et pour des modèles d'appareils fonctionnant avec One UI 5 (Android 13), dont les smartphones Galaxy S21 et Galaxy S22. Il se poursuivra tout au long de l'année 2023 avec la prise en compte de davantage d'appareils Galaxy.