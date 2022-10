Android 13 et One UI 5 : la mise à jour démarre, quels smartphones Samsung sont concernés ?

Après les Pixel, c'est au tour de Samsung de commencer à proposer Android 13 via sa surcouche One UI 5 sur ses smartphones. Et cela commence dès maintenant par...

La nouvelle évolution du système d'exploitation mobile de Google, Android 13, est finalisée depuis le mois d'août et a déjà été proposée sur les smartphones Pixel, à commencer par la nouvelle série Pixel 7.

Samsung va jouer les bons élèves en étant parmi les premiers à proposer cette nouvelle version par l'intermédiaire de sa propre surcouche One UI 5. Les versions beta de ces dernières semaines ont fini par aboutir par la version finalisée qui commence à être proposée...dès ce 24 octobre 2022.

Sont concernés les trois smartphones de référence du début d'année : Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra. La plupart des modèles récents de la marque suivront ensuite à partir du mois de novembre et la mise à jour s'étirera ensuite sur les modèles éligibles (smartphones et tablettes Android) jusqu'au premier trimestre 2023.

La personnalisation avant tout

One UI 5.0 joue surtout la carte de la personnalisation avancée de l'interface, avec notamment la possibilité de créer en détail son écran de verrouillage, à la manière de ce que propose désormais iOS 16.

La firme coréenne promet également une interface plus réactive et moins de ralentissements, points souvent critiqués par le leaker Ice Universe au regard de la concurrence.

Derrière One UI, on trouvera également les nouveautés d'Android 13 avec les adaptations dynamiques d'interface, une sécurité renforcée (centre de sécurité centralisé, renforcement des autorisations, limitations des notifications...) et des optimisations diverses.

Android 13 étant disponible plus tôt, Samsung a pu avancer la mise à disposition de plusieurs semaines cette année, les migrations démarrant d'habitude plutôt en novembre ou décembre.

Qui aura droit à One UI 5 et Android 13 ?

Le site SamMobile dévoile les fenêtres de disponibilité de One UI 5.0 pour les smartphones et tablettes éligibles. On notera que les Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4, lancés cet été, seront mis à jour dès novembre, de même que les Galaxy Z Fold3 et Z Flip3 et les séries Galaxy S21 et Galaxy S20 :

Octobre 2022

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Novembre 2022

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Galaxy Quantum 3

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Décembre 2022

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy S20 FE

Galaxy Tab S7 FE/S7 FE 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy A Quantum

Galaxy A Quantum 2

Galaxy A52s 5G

Galaxy A51

Galaxy A51 5G

Galaxy A42 5G

Galaxy A32

Galaxy Jump

Galaxy Jump 2

Janvier 2023

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab Active 3

Galaxy Buddy 2

Galaxy Wide 6

Galaxy Wide 5

Galaxy Buddy

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy M12

Galaxy XCover 5

Février 2023

Galaxy Tab Active 4 Pro