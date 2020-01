Samsung Galaxy Note 10 Lite : le smartphone avec stylet officialisé

Attendu pour le salon CES 2020 de Las Vegas, c'est finalement quelques jours avant que Samsung officialise son modèle Galaxy Note 10 Lite, avant l'arrivée de la nouvelle famille Galaxy S11 / Galaxy S20 attendue en février.

Le Galaxy Note 10 Lite propose un grand affichage 6,7 pouces FHD+ de type Infinity-O et Super AMOLED. Il présente un trou centré pour le capteur photo avant de 32 megapixels qui servira aussi pour du contrôle par gestuelle et dispose d'un lecteur d'empreintes placé sous l'écran.

Il embarque un SoC Exynos 9810 (le processeur du Galaxy S9) avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, extensible par carte mémoire jusqu'à 512 Go. Le Galaxy Note 10 Lite est compatible WiFi 5 et Bluetooth 5.0, tout en intégrant un module NFC.

A l'arrière, on trouvera un triple capteur photo 12 MP f/1,7 + 12 MP f/2,4 pour zoom optique x2 + 12 MP f/2,2 ultra grand angle (123 degrés) et capacité d'enregistrement vidéo en 4K 60 fps. Les différents modules sont logés dans un carré, confirmant les rendus officieux diffusés ces derniers jours.

Le smartphone embarque une batterie de 4500 mAh avec charge rapide 25 Watts. On notera la présence d'une prise casque, désormais absente des modèles haut de gamme, et, attribut de la série Galaxy Note, d'un stylet S Pen connecté pour piloter le smartphone à distance.

Le prix du Galaxy Note 10 Lite, sous Android 10 et avec surcouche One UI 2.0, n'est pas encore connu mais il devrait être proposé assez rapidement en France.