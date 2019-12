Samsung Galaxy S10 Lite et Note 10 Lite : ce serait pour le CES 2020

Samsung devrait profiter de la période du MWC 2020 de Barcelone fin février prochain et d'une conférence distincte en amont outre-Atlantique pour dévoiler le Galaxy S11 et son nouveau smartphone avec écran pliable dans un format de type clapet.

A priori plus proche dans le calendrier, il y a les Galaxy S10 Lite et Note 10 Lite qui ont fait l'objet d'une série de rumeurs et fuites. À en croire The Herald Korea, c'est à l'occasion du CES 2020 de Las Vegas, qui se déroule du 7 au 10 janvier 2020, que Samsung devrait officiellement les introduire.



Galaxy Note 10 Lite (WinFuture)

Le quotidien sud-coréen en anglais évoque des sources de l'industrie, sans toutefois entrer dans les détails, et parle d'une " nouvelle gamme de smartphones Galaxy de milieu de gamme à destination des pays émergents. "

Pas si sûr toutefois que même avec la dénomination Lite, les Galaxy S10 Lite et Note 10 Lite soient à ranger dans le milieu de gamme…

Avec un affichage Super AMOLED FHD+ de 6,7 pouces, le Galaxy S10 Lite devrait être équipé d'un SoC Snapdragon 855, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il embarquerait une batterie de 4500 mAh avec charge rapide 45 watts.

Il disposerait d'un capteur photo avant de 32 mégapixels logé dans un trou centré sur la partie supérieure de l'écran, un capteur photo principal de 48 mégapixels avec système de stabilisation optique Tilt-OIS à l'arrière, associé à un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels.

Pour le Galaxy Note 10 Lite avec stylet S-Pen, il s'agirait d'un affichage AMOLED Infinity-O FHD+ de 6,7 pouces, un SoC Exynos 9810, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il profiterait d'une batterie de 4500 mAh avec charge rapide 25 W.

On y retrouverait aussi à l'avant un capteur photo de 32 mégapixels, tandis qu'à l'arrière, ce serait un capteur photo principal de 12 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom optique x2.