Samsung Galaxy Note 20 : GROSSE réduction de 460 € sur ce smartphone ! Et notre sélection de bons plans

Cdiscount nous fait plaisir avec cette énorme réduction sur le Samsung Galaxy Note 20 qui passe sous la barre des 600 €.

Ce smartphone mesure 6,7" avec un écran en Super Amoled pour une définition d’écran de 2 400 x 1 080 px. Il est équipé du processeur Exynos 990 épaulé par 8 Go de Ram et 256 Go d’espace disque.

Le Galaxy Note 20 propose trois modules photos dorsaux : un capteur de 64 Mpx, un ultra grand angle de 12 Mpx et un téléobjectif 3X de 12 Mpx. Quant au module présent sur le devant du smartphone, on observe un capteur de 10 Mpx.

Au niveau de l’autonomie, le Galaxy Note 20 propose une batterie de 4 300 mAh pouvant être utilisée pendant plus de 14 heures. Il est accompagné d’un bloc de charge de 25 W permettant de le charger pendant environ une heure.

Pour finir, le smartphone fonctionne sur Android 10 avec One UI 2.5.

Actuellement sur le site de Cdiscount, le Samsung Galaxy Note 20 256 Go est au prix de 599 € au lieu de 1059 € avec la livraison gratuite.





