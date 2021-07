ÉNORME réduction sur les accessoires Bcmaster ou Aukeypower : casque, écouteur et webcam

Sur le site d’Amazon, plusieurs bons plans sont disponibles comme les écouteurs Bcmaster BC-T03W, le casque Bluetooth Aukeypower ou encore la webcam de chez Bcmaster, le tout qui permettent de s’équiper à petit prix.

Les écouteurs de type intra-auriculaire totalement blanc, sont fournis avec leur boitier qui permet de les recharger. Ils peuvent être utilisés de façon indépendante avec une connexion Bluetooth 5 stable. La musique ou les appels sont contrôlables depuis les écouteurs, pratiques lorsque l’on est occupé sans avoir besoin de sortir son téléphone.

Grâce à leur batterie, les BC-T03W sont utilisables 4 heures plus 20 h avec leur boitier. Ce dernier se recharge en seulement 2h via son port USB C.

Vous pouvez retrouver, sur Amazon, les écouteurs Bcmaster BC-T03W au prix de 13 € au lieu de 25 € avec le coupon XXUZW444. La livraison est gratuite.

D’autres bons plans sur Amazon sont aussi disponibles toujours avec la livraison gratuite pour les utilisateurs d’Amazon Prime :

Casque Aukeypower noir, confortable et sans fil avec la technologie d’annulation de bruit active. Il est fourni avec une batterie qui permet une autonomie de 40 heures pour moins de deux heures de charge.

Le casque Aukeypower EP-N12-EU est au prix de 31 € au lieu de 70 € avec le coupon E9YP2AYD





Écouteurs sans fil Aukeypower de type intra-auriculaire gris avec leur base de chargement. Ils sont équipés d'une batterie, il permet de tenir 28 heures grâce à sa base et possède une autonomie de 7 heures par écouteurs.

Les écouteurs Aukeypower EP-T10-EU sont au prix de 20 € au lieu de 40 € avec le code LY8B9ZSA





Webcam Bcmaster 1080 p avec une résolution panoramique de 1920 x 1080 à 30 i/s. elle est rotative, permettant une rotation à 360° horizontalement et 90° verticalement. La webcam Plug & Play intègre aussi deux microphones, idéal pour des visioconférences.

La webcam Bcmaster BC-W1 est au prix de 17 € au lieu 29 € avec le code V5JDSAJD

