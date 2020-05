Galaxy Note 20+ : les rendus détaillés du smartphone

C'est cette fois par l'intermédiaire de @OnLeaks et @Pigtou_ que l'on découvre en détails et avant l'heure le Galaxy Note 20+, prochain smartphone de référence de Samsung.

On retrouve le design plus rectangulaire que les Galaxy S20 et un poinçon central au sommet d'un écran passant à une diagonale de 6,9 pouces. Offrant un ratio de 19:9 et une résolution QHD+, il apportera cette année en plus un rafraîchissement d'écran de 120 Hz.

Contrairement au Galaxy Note 20 qui propose un affichage plan, celui du Galaxy Note 20+ sera incurvé sur les tranches mais de façon modérée. L'ensemble ne mesure que 7,7 mm d'épaisseur, hors modules photo.

Comme vu sur les rendus du Galaxy Note 20, les boutons sont rassemblés sur la tranche droite et le logement pour le stylet se trouve à gauche dans la tranche inférieure.

On devrait trouver à bord un SoC Snapdragon 865 ou Exynos 992 selon les variantes avec jusqu'à 16 Go de RAM LPDDR5 et du stockage UFS 3.1, et l'on évoque la présence d'une batterie de 4500 mAh, avec charge rapide.

Le Galaxy Note 20+ devrait conserver le grand capteur 108 megapixels du Galaxy S20 Ultra mais avec un nouveau système d'autofocus laser. Il ne devrait également plus comporter de module 3D ToF.

Le lancement de la série Galaxy Note 20 est toujours prévu pour le mois d'août mais l'événement Galaxy Unpacked mais limité à une conférence en ligne.