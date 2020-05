Samsung Galaxy Note 20 : les premiers rendus détaillés du smartphone ?

La série Galaxy Note 20 devrait toujours être présentée durant le mois d'août, comme d'habitude, mais vraisemblablement par l'intermédiaire d'un événement en ligne.

En attendant, le smartphone se montre en détails dans des rendus détaillés censés provenir des fichiers CAD et le montrant donc sous toutes ses coutures. Les informations proviennent de Pigtou et montrent un appareil mobile très proche du Galaxy S20 Ultra, dont il emprunte l'ensemble de capteurs photo (module 108 megapixels, zoom x100) et le poinçon centré au sommet de l'écran, mais avec un design un peu anguleux et rectangulaire.

Le smartphone mesurerait 8,5 mm d'épaisseur et présenterait un affichage 6,7 pouces plan qui tranche avec l'emploi d'un affichage incurvé sur les tranches des versions précédentes mais qui pourrait se montrer plus efficace avec le stylet S Pen, toujours de la partie.

Les boutons physiques (pas de version " buttonless " ici, donc) sont tous rassemblés sur la tranche droite, laissant l'autre tranche pour le compartiment du stylet, tandis que la trappe pour la carte SIM se trouve déportée sur la tranche supérieure.

On devrait retrouver à bord un SoC Snapdragon 865 ou Exynos 990 / 992 selon les zones géographiques et une batterie de 4000 mAh, portée à 4500 mAh sur le Galaxy Note 20+ légèrement plus grand.