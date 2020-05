Samsung Galaxy Note 20 : un premier cliché

Samsung devrait officialiser son Galaxy Note 20 d'ici le mois d'aout, et le terminal fait l'objet de toujours plus de fuites.

La sortie du Galaxy Note 20 approche à grands pas, et on découvre un premier cliché du terminal. Ice Universe précise d'emblée qu'il s'agit d'un "aperçu du design" et pas du smartphone dans sa version définitive.

On remarque ainsi un écran qui prend toujours plus de place, avec des bordures amincies et un capteur frontal logé dans un poinçon centré au-dessus de l'écran.

La partie photo principale se base sur un quadruple capteur logé dans un bloc s'approchant de celui de la gamme S20. On note ici que le cliché concernerait le Note 20 tandis que le Note 20+ est attendu avec des capteurs supplémentaires.

La fiche technique supposée du Note 20 évoque des écrans AMOLED de 6,42 et 6,87 pouces, une configuration Snapdragon 865 et Exynos 992 avec 8 à 16 Go de RAM en fonction des versions.