Galaxy Note 20 : avec un SoC Exynos 992 légèrement optimisé ?

Le prochain fleuron de Samsung pourrait proposer un SoC Exynos 992 gravé en 6 nm et aux performances en phase avec le SoC Snapdragon 865.

La série Galaxy S20 de Samsung est dotée selon les marchés d'un SoC Snapdragon 865 ou Exynos 990. Plus que les autres années, un écart s'est creusé entre les performances des deux plates-formes, la seconde étant légèrement désavantagée mais avec des conséquences sur d'autres aspects comme l'autonomie.

Les comparatifs se suivent et se ressemblent pour démontrer les différences entre les deux variantes et le choix de commercialiser les versions sous Snapdragon 865 en Corée du Sud est inédit et un coup dur pour la division semiconducteurs de Samsung.

Le fabricant pourrait ne pas laisser se reproduire cette situation avec son smartphone Galaxy Note 20 en préparant un SoC Exynos 992 gravé cette fois en 6 nm, prédit le site ZDNet Korea.

Ce passage à un noeud de gravure encore plus fin lui permettrait de revenir sur le Snapdragon 865 (gravé en 7 nm EUV) et de fournir des performances similaires, à quelques pourcents près.

Ce SoC Exynos 992 pourrait également être mis en avant alors que l'évolution Snapdragon 865+ du second semestre aurait été reportée, sinon annulée, du fait de la pandémie du coronavirus.