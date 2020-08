Le Galaxy Note 20 Ultra profite du nouveau verre renforcé Gorilla Glass Victus

Le Samsung Galaxy Note 20 Ultra est le premier smartphone du marché à embarquer le nouveau verre renforcé Gorilla Glass Victus résistant mieux aux chutes et aux rayures.

Pour protéger son très grand écran de 6,9 pouces Super AMOLED QHD+, le Galaxy Note 20 Ultra de Samsung profite du nouveau verre renforcé Gorilla Glass Victus, annoncé un peu plus tôt durant le mois de juillet.

C'est le premier smartphone du marché à en être équipé et cela devrait en principe lui offrir une protection supplémentaire contre les accidents du quotidien, ce qui ne sera pas du luxe pour un appareil mobile commercialisé à plus de 1300 €.

Le verre Gorilla Glass Victus promet en effet de pouvoir résister à une chute jusqu'à 2 mètres de hauteur et d'être deux fois plus résistant contre les rayures que le verre Gorilla Glass 6.

Il est aussi plus robuste en étant capable d'encaisser un plus grand nombre de chutes répétées que la génération précédente. Si l'on devrait le retrouver sur un certain nombre de smartphones venant de différents fabricants ces prochains trimestres, Samsung a annoncé travailler avec Corning pour pouvoir proposer du verre Gorilla Glass sur ses smartphones avec écran pliable à l'avenir.

Le Galaxy Z Flip et le nouveau Galaxy Z Fold 2 utilisent un verre spécial ultrafin pour protéger leur écran souple pliable.

Pour rappel, les smartphones Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra sont dès à présent disponibles en précommande avant leur lancement le 21 août prochain.