Samsung Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra : les smartphones de référence avec stylet

Samsung officialise ses smartphones de référence du second semestre avec l'arrivée des modèles Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra toujours accompagnés du stylet S Pen.

Après un début d'année chahuté du fait de la crise mondiale du coronavirus qui n'a pas aidé les ventes de la série Galaxy S20, le groupe Samsung va tenter de sauver l'année avec la nouvelle gamme Galaxy Note 20 qui propose toujours un vaste écran et le stylet S Pen.

Les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra offrent des affichages AMOLED 6,7 et 6,9 pouces mais avec un écran plan FHD+ pour le premier tandis que le second profite d'un affichage incurvé QHD+.

Le Galaxy Note 20 Ultra s'offre aussi un rafraîchissement d'écran de 120 Hz (absent donc du Galaxy Note 20) pour des animations d'écran plus fluides. On notera toujours la présence d'un poinçon centré pour le capteur photo avant de 10 megapixels.

Le stylet S Pen permettra la prise de note ou l'annotation de PDF et pourra gérer des gestuelles programmables avec Anywhere Actions. L'application Samsung Notes permettra de synchroniser notes et croquis sur tous les appareils, du smartphones à la tablette en passant par le PC.

Comme attendu, les deux smartphones restent sur un SoC Exynos 990 pour les versions européennes avec 8 Go de RAM pour le Galaxy Note 20 et 12 Go de RAM pour le Galaxy Note 20 Ultra et des capacités de stockage de 256 Go (jusqu'à 512 Go pour le Note 20 Ultra).

A l'arrière, la configuration photo comprend trois modules : 64 + 12 + 12 MP avec zoom x30 pour le Galaxy Note 20 et 108 + 12 + 12 MP avec zoom x50 pour le Galaxy Note 20 Ultra, et une capacité d'enregistrement vidéo jusqu'en 8K 30 fps.

Le Super Zoom x100 du Galaxy S20 Ultra est donc bel et bien abandonné et si le dos du Galaxy Note 20 Ultra est en verre, le Galaxy Note en fait l'économie au profit du plastique.

Comme pour les tablettes Galaxy Tab S7, Samsung en profite pour renforcer ses liens avec Microsoft avec l'intégration d'applications dédiées de synchronisation des données avec un PC Windows 10 et des possibilités de synchronisations automatiques des fichiers avec Microsoft 365.

L'application Link to Windows permettra de retrouver certaines fonctions du téléphone sur le PC pour répondre à des appels ou à des SMS, par exemple. Mais c'est aussi l'occasion de mettre en avant les capacités gaming des Galaxy Note 20 avec le Xbox Game Pass Ultimate donnant accès à un catalogue d'une centaine de jeux accessibles en cloud et qui profiteront des connectivités WiFi et 5G des smartphones.

On retrouvera également le mode DeX avec la possiblité d'afficher un contenu sur grand écran tout en activant des applications sur l'écran du smartphone. Les smartphones embarquent des batteries de 4300 et 4500 mAh avec charge rapide et charge sans fil.

Les Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra, sous Android 10 avec surcouche One UI, sont dès à présent accessibles en précommande avant leur disponibilité le 21 août aux prix suivants :

Galaxy Note 20 4G : 959 €

Galaxy Note 20 5G : 1059 €

Galaxy Note 20 Ultra 5G : 1309 €



Et pour rappel, Cdiscount propose depuis 18h une promotion pour le lancement du Galaxy Note 20 4G, 5G et Ultra avec des tarif réduits et surtout des cadeaux offerts pour tout achat.