Samsung Galaxy Note 20 Ultra : de jolis rendus directement sur le site officiel

La famille Galaxy Note 20 se détaille de plus en plus au fil des fuites sur ses caractéristiques et des images précisant peu à peu le design. Et cette fois, c'est directement sur le site de Samsung Russie que des rendus permettent de découvrir à quoi ressemble le Galaxy Note 20 Ultra.

C'est ici la version avec coloris bronze (Mystic Bronze) qui se dévoile presque officiellement, et notamment la coque avec son imposant rectangle intégrant plusieurs capteurs photo.

Les rendus confirment la proximité de design avec la série Galaxy S20, remarquable par le grand rectangle dépassant de la coque en verre avec cerclage métal. Trois capteurs photo sont visibles, dont le principal doit être un module de 108 megapixels. On y observe également le flash et un autofocus laser.

Les rendus montrent également le stylet S Pen qui accompagnera une nouvelle fois la série Galaxy Note 20 et l'on devine un écran incurvé sur les bords. Le Galaxy Note 20 standard devrait quant à lui disposer d'un affichage plan.

C'est le 5 août que Samsung présentera la gamme Galaxy Note 20 (mais aussi le Galaxy Fold 2 et un Galaxy Z Flip 5G) lors d'un événement Galaxy Unpacked en ligne.