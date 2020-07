Samsung Galaxy Z Flip 5G : le smartphone avec écran pliable certifié par la FCC et la TENAA

Le groupe Samsung lèvera le voile au mois d'août sur ses smartphones de référence du second semestre, les Galaxy Note 20 et Galaxy Fold 2, mais il devrait aussi avoir du nouveau du côté du Galaxy Z Flip.

Le smartphone avec écran pliable et au format clapet doit en effet hériter d'une compatibilité 5G avec la mise à jour de sa fiche technique qui se détaille peu à peu dans des fuites et dans les documents de certification.

Le smartphone vient de passer celles de la FCC américaine et de la TENAA chinoise, signalant une présentation officielle sous peu. Les documents du second confirment notamment la présence d'un affichage AMOLED 6,7 pouces 2636 x 1080 pixels et d'un second écran 1,05 pouce AMOLED 300 x 112 pixels sur la face externe.

Il sera bien doté d'un SoC Snapdragon 865+ cadencé à 3,09 GHz avec modem 5G et accompagné de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, ce qui lui permettra en outre de passer à une compatibilité WiFi 6 (802.11ax).

Les documents révèlent encore qu'il disposera d'un double capteur photo 12 + 12 megapixels et qu'il embarquera deux batteries 2700 + 704 mAh avec charge 15W. Les clichés accompagnant les documents confirment que le Galaxy Z Flip 5G ne va pas différer du modèle précédent, avec toujours un poinçon centré au sommet de l'écran souple pour le capteur photo avant.