Bon plan Samsung : le Galaxy Note10 Lite à 400€ au lieu de 609€ mais aussi S10, S20+,...

Le bon plan du jour concerne le smartphone de chez Samsung, le Galaxy Note 10 Lite qui exploite un SoC Exynos 9810 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, extensible par carte mémoire jusqu'à 512 Go. Ce smartphone est doté d'un grand affichage de 6,7 pouces FHD+ avec un trou centré pour le capteur photo avant de 32 mégapixels. Au niveau des capteurs photos arrières, on trouve un triple capteur photo de 12 MP f/1,7 + 12 MP f/2,4 pour zoom optique x2 + 12 MP f/2,2 ultra grand angle. Le Note 10 embarque une batterie de 4500 mAh avec charge rapide 25 Watts.

Le Samsung Galaxy Note10 Lite 128 Go est affiché en ce moment au prix réduit de 400 € au lieu de 609 € prix officiel, en noir, bleu et rouge chez Rakuten. La livraison se fera sous 6 à 10 jours ouvrables avec une expédition depuis UK. Vous bénéficierez également d'une garantie vendeur de 24 mois et le smartphone est vendu avec le chargeur original et l'adaptateur français.

Le Samsung Galaxy Note 10 Lite est également disponible en France avec une livraison en 2-3 jours à 449 € chez electrodépot en 3 coloris (noir, argent, rouge)





Signalons que d'autres smartphones Samsung sont également en promotion :



Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos précédents bons plans concernant la console Xbox One S avec 3 jeux à 150 €, mais aussi le gimbal Cinepeer C11 à 45€, ainsi que le FIMI PALM 4K à prix réduit.