Bon plan : le Samsung Galaxy S10 512 Go à seulement 509 € chez Cdiscount ! Mais aussi S10+, S20, S20+...

Avec la sortie hier des Galaxy S20, il est possible de s'offrir aujourd'hui un superbe Galaxy S10 512 Go à -56% par rapport à son lancement il y a tout juste... un an !

Présenté officiellement le 20 février 2019, le Samsung Galaxy S10 a vu son prix fortement chuter aujourd'hui suite à la vente officielle en France depuis hier des Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra dont certains sont mêmes déjà en promotion.

Pour rappel, le Galaxy S10 profite d'un affichage Infinity Super AMOLED QHD+ (3040 x 1440 pixels), en 6,1 pouces avec lecteur d'empreintes ultrasonique intégré et un affichage percé d'un trou pour le capteur photo.

Le module est de 10 megapixels avec la capacité d'enregistrer en 4K 30 fps.

Samsung Galaxy S10

A l'arrière, il intègre un triple capteur photo avec un module 12 + 12 megapixels avec zoom optique X2 et un module 16 megapixels ultra grand angle.

Les prises de vues sont épaulées par une intelligence artificielle pour gérer le mode Super Night fusionnant 7 images en une afin d'obtenir des photos de qualité même en très faible luminosité, une aide au cadrage faisant apparaître une ligne d'horizon virtuelle et une adaptation des paramètres parmi des dizaines de types de scène.

Le triple capteur photo arrière permet de réaliser de l'enregistrement vidéo 4K en 60 fps et dispose d'un mode super slow motion à 960 fps allongé à 0,8 seconde.



Le Samsung Galaxy S10 embarque un SoC Exynos 9820 octocore gravé en 8 nm avec 8 Go de RAM et 128 ou 512 Go d'espace de stockage. Il est compatibles WiFi 6 (802.11ax), à côté du Bluetooth 5. Côté batterie, on trouvera une capacité de 3400 mAh avec la charge sans fil inversée pour recharger certains gadgets.

Affiché à son lancement à 1159 € dans sa version 512 Go de stockage, la très bonne affaire du jour est sans contestation possible du côté de Cdiscount qui propose le Samsung Galaxy S10 512 Go à seulement 509 € !

A noter que vous trouverez également le Samsung Galaxy S10+ en noir céramique Edition Performances avec la aussi 512 Go de stockage à 699 € chez Rue du Commerce (au lieu de 1259 € à son lancement).

