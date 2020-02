Samsung baisse fortement le prix des Galaxy S10 face à l'arrivée des Galaxy S20 en précommande !

La marque coréenne Samsung vient d'annoncer le lancement en mars de ses nouveaux modèles, les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra, déjà disponibles en précommande chez Samsung et plusieurs opérateurs. En parallèle, les Samsung Galaxy S10 sont toujours en vente mais avec une baisse de prix plutôt conséquente.

En effet, le Samsung Galaxy S10 128 Go passe à 759 euros au lieu de 909 euros, le Galaxy S10+ 128 Go à 859 euros au lieu de 1009 euros et le Galaxy S10+ Édition Performance 512 Go à 899 euros au lieu de 1259 euros.

Le seul modèle de la gamme qui conserve son prix officiel est le Samsung Galaxy S10e qui reste affiché à 759 €.

Les Samsung Galaxy S10 sont déjà en vente avec leur nouveau prix chez Boulanger, la Fnac, Darty, Cdiscount et bien entendu sur le site officiel de Samsung.

A noter que Ebay propose des promotions encore plus intéressantes comme apr exemple :

Comme énoncé plus haut, le Samsung Galaxy S20 est déjà disponible à la précommande alors qu'il ne sera en vente qu'à la mi-mars.





Pour rappel, voici le prix des différents modèles des Galaxy S20 :