Samsung Galaxy S20 5G : la nouvelle série de smartphones veut frapper fort

Après les smartphones Galaxy S10 de 2019 viennnent...les Galaxy S20 de 2020 ! Le groupe Samsung, leader mondial de la téléphonie mobile, renouvelle sa nomenclature avec ses nouveaux smartphones de référence, présentés durant son événement dédié Galaxy Unpacked en amont du salon MWC 2020 de Barcelone, du moins s'il n'est pas annulé d'ici là.

Comme l'an dernier, l'annonce des nouveaux modèles est précoce pour couper l'herbe sous le pied de la concurrence et profiter d'une période de quelques semaines avant que les smartphones concurrents ne commencent à affluer sur le marché.

Galaxy S20

En terme de design, on reste sur un terrain connu avec un affichage étiré sur les tranches mais intégrant cette année un trou centré au sommet de l'écran, dans la lignée du Galaxy Note 10.

Trois modèles sont annoncés avec différentes diagonales d'écran pour un affichage Dynamic AMOLED au ratio étiré 20:9, en résolution WQHD+ :

Galaxy S20 en 6,2 pouces

Galaxy S20+ en 6,7 pouces

Galaxy S20 Ultra en 6,9 pouces

On trouvera un lecteur d'empreintes ultrasonique sous l'écran mais aussi pour la première fois un rafraîchissement d'écran de 120 Hz.

Si la série Galaxy S20 profitera d'un SoC Snapdragon 865 aux Etats-Unis et en Chine, nous retrouvons sur les modèles européens un SoC Exynos 990 gravé en 7 nm EUV avec NPU pour l'intelligence artificielle, avec compatibilité sans fil WiFi 6 et Bluetooth 5.0.

Le SoC sera accompagné de 12 Go de RAM LPDDR5 pour les Galaxy S20 / S20+ (8 Go de RAM pour les versions 4G seules) et jusqu'à 16 Go de RAM (une première) pour le Galaxy S20 Ultra, avec 128 Go de stockage pour les deux premiers (extensible par carte microSD) et jusqu'à 512 Go pour le dernier.

Nouveauté cette année, la gamme entière devient compatible avec la 5G (en sub-6 GHz mais aussi en bande millimétrique mmWave), même si les Galaxy S20 et S20+ seront aussi proposés en version 4G seule.

Galaxy S20+

Pour la photo, les Galaxy S20 et S20+ proposent la même configuration :

capteur principal 12 megapixels f/1,8 Dual Pixel

capteur ultra grand angle 12 megapixels f/2,2

capteur téléobjectif 64 megapixels f/2,0 avec zoom sans perte x3, numérique x30

capteur 3D ToF

Le Galaxy S20 Ultra se distingue par son module photo spécial :

capteur principal 108 megapixels

capteur téléobjectif 48 megapixels avec zoom sans perte x10, numérique x100

capteur ultra grand angle 12 megapixels

capteur 3D ToF

C'est avec le Galaxy S20 Ultra que l'on trouve le Space Zoom x100 pour des gros plans impressionnants et plus puissants que ce qu'a proposé jusqu'à présent la concurrence, grâce à son module périscopique.

Galaxy S20 Ultra 5G

Autre nouveauté, les trois modèles sont désormais capables de réaliser de l'enregistrement vidéo en 8K; avec captures photo en 32 Megapixels, stabilisation Super Steady et possibilité de mise en ligne directe sur Youtube grâce à un partenariat signé par Samsung avec Google.

Le module 108 megapixels du Galaxy S20 Ultra est en outre capable de fusionner 9 pixels en 1 pour obtenir des photos de 12 megapixels nettes et lumineuses même en très basse lumière.

Selon le modèle, la capacité de la batterie n'est pas la même :

Galaxy S20 : 4000 mah

Galaxy S20+ : 4500 mAh

Galaxy S20 Ultra : 5000 mAh

La charge rapide standard est désormais de 25W mais le Galaxy S20 Ultra profite d'une charge encore plus rapide de 45W.

La charge sans fil est toujours d'actualité, avec l'option de la charge sans fil inversée pour recharger de petits gadgets. Les trois smartphones Galaxy S20 tournent sous Android 10 avec surcouche One UI 2.0.

Samsung annonce une disponibilité pour sa série Galaxy 20 à partir du 13 mars 2020 en trois coloris (gris, bleu, rose) mais les précommandes débutent ce jour jusqu'au 8 mars.

A quels tarifs ?

Galaxy S20 4G et 5G

Galaxy S20 4G : 909 €

Galaxy S20 5G : 1009 €

En précommande chez Darty :



Galaxy S20 Rose 4G

Galaxy S20 Gris 4G

Galaxy S20 Bleu 4G



Galaxy S20 Rose 5G

Galaxy S20 Gris 5G

Galaxy S20 Bleu 5G



En précommande chez Fnac :

Galaxy S20 Rose 4G

Galaxy S20 Gris 4G

Galaxy S20 Bleu 4G

Galaxy S20 Rose 5G

Galaxy S20 Gris 5G

Galaxy S20 Bleu 5G

Galaxy S20+ 4G et 5G

Galaxy S20+ 4G : 1009 €

Galaxy S20+ 5G : 1109 €

En précommande chez Darty :



Galaxy S20+ Rose 4G

Galaxy S20+ Noir 4G

Galaxy S20+ Bleu 4G

Galaxy S20+ Rose 5G

Galaxy S20+ Noir 5G

Galaxy S20+ Bleu 5G

En précommande chez Fnac :

Galaxy S20+ Noir 4G

Galaxy S20+ Gris 4G

Galaxy S20+ Bleu 4G

Galaxy S20+ Noir 5G

Galaxy S20+ Gris 5G

Galaxy S20+ Bleu 5G

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S20 Ultra : 1359 €

En précommande chez Darty :

Galaxy S20 Ultra 5G Gris

Galaxy S20 Ultra 5G Noir

En précommande chez Fnac :

Galaxy S20 Ultra 5G Gris

Galaxy S20 Ultra 5G Noir