Galaxy S20 Ultra : l'imposant capteur photo du smartphone se montre en photo

Dans la série Galaxy S20 qui sera présentée le 11 février prochain, le Galaxy S20 Ultra constituera le modèle le plus imposant par ses caractéristiques et ses dimensions.

En photo aussi, il se démarquera des autres modèles par la configuration de ses capteurs photo à l'arrière réunis dans un grand rectangle débordant du dos du smartphone.

Si l'on avait déjà pu apprécier son apparence dans des rendus, le leaker Ice Universe diffuse un premier cliché du smartphone montrant le triple capteur photo + capteur 3D ToF et flash, avec comme module principal un capteur 108 megapixels.

Le capteur le plus bas fait appel à un module périscopique qui assurera un Space Zoom 100X qui poussera un peu plus loin les capacités déjà puissantes des zooms X50 et plus observés chez d'autres marques l'an dernier.

La série de smartphones Galaxy S20 doit être présentée durant l'événement Galaxy Unpacked le 11 février en même temps que le Galaxy Z Flip et son écran pliable au format clapet. La commercialisation devrait se faire rapidement dans la foulée dès le début du mois de mars.