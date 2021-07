Commençons par le smartphone Samsung Galaxy S20 FE 128 Go qui bénéficie d’une très belle réduction sur le site de Rueducommerce.

Avec un écran AMOLED de 6,7" et une définition de 2400 x 1080 px, le smartphone affiche un design sobre de couleur mate. Il profite aussi d’une étanchéité IP68. Il est propulsé par un SoC Exynos 990 avec 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Bien assez pour profiter des derniers jeux sur mobile.

De plus, le Samsung Galaxy S20 FE est accompagné de 3 modules photos au dos, avec en principal, un capteur de 12 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 8 MP. Enfin le module photo frontal est un capteur de 32 mégapixels pour faire des selfies.

Le smartphone embarque une batterie de 4500 mAh qui permet au S20 FE d’avoir une autonomie de 20 heures et il lui faudra moins d’une heure et demie pour le recharger.

Sur Rueducommerce, le smartphone Samsung Galaxy S20 FE 128 Go est au prix de 499 € au lieu de 659 €. La livraison est gratuite.



Continuons avec l’écran gamer ACER Nitro XV240Y avec plus de 40 % de réduction sur Cdiscount.

Avec des lignes découpées, son design est plutôt élégant. Sa dalle mesure 23,8" avec une définition de 1920 x 1080 px en Full HD, il affiche un taux de rafraichissement de 144 Hz avec un temps de réponse de 1 ms, parfait pour les jeux vidéo.

On observe aussi sur l’écran, deux ports HDMI, un DisplayPort et une prise audio. Il est tout à fait possible de modifier les paramètres de l’écran sans le toucher via son logiciel Display Widget.

Vous pouvez retrouver le PC gamer Acer Nitro XV240 23,8" au tarif plus que réduit de 159 € au lieu de 279 € sur Cdiscount avec la livraison gratuite.



Terminons avec le routeur Netgear Nighthawk M2 qui passe sous la barre des 300 € chez Cdiscount en vente flash.

Voilà un produit idéal pour les vacances ou pour les personnes en déplacement, le routeur 4G de chez Netgear est mobile, pouvant fonctionner sur batterie. Il mesure 105,5 x 105,5 x 20x35 pour un poids de 240 gr. De plus, il est équipé d’un écran LCD tactile de contrôle permettant de gérer le routeur.

Le Netgear Nighthawk M2 est propulsé par un processeur Qualcomm SDX24 avec une connexion maximale de 2 Gbps. Compatible avec les connexions Ethernet et WiFi, il peut supporter jusqu’à 20 appareils simultanément.

Sa batterie de 5040 mAh permet une autonomie de 24 h, parfaite pour les déplacements ou lors de vos séjours.

Actuellement en promo chez Cdiscount, le routeur Netgear Nighthawk M2 est au tarif de 299,99 € au lieu de 526 € avec livraison gratuite.





