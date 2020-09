Le Samsung Galaxy S20 Fan Edition annoncé le 23 septembre

Le groupe Samsung n'en a pas fini avec les annonces de nouveaux produits pour le second semestre et il annonce déjà un nouvel événement Galaxy Unpacked pour le 23 septembre.

Cette fois, c'est le smartphone Galaxy S20 Fan Edition qui devrait être au centre de l'attention pour relancer l'intérêt autour du modèle de référence présenté initialement en début d'année, comme le suggère le teaser "Galaxy Unpacked for Every Fan".

pour tirer les prix vers le bas, il devrait conserver le même SoC Snapdragon 865 / Exynos 990 que le modèle d'origine mais proposer un affichage AMOLED en résolution FHD+ tout en conservant le rafraîchissement d'écran 120 Hz.

On attend un capteur photo avant de 32 megapixels en poinçon et un triple capteur à l'arrière avec une configuration 12 + 12 + 8 megapixels, le tout fonctionnant sous Android 10 et avec une batterie de 4500 mAh.

Ce Galaxy S20 Fan Edition, proposé en version 4G et 5G, devrait être lancé en six coloris, l'arme favorite des fabricants pour relancer l'intérêt d'un produit.