Bon plan : le Samsung Galaxy S20 FE au prix le plus bas avec le Google Pixel 6a, le MSI Optix MAG251R...

Dernière sélection de la semaine avec en tête d'affiche le smartphone Samsung Galaxy S20 FE 128 Go qui profite d'une belle réduction sur Rakuten.

Le mobile est pourvu d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels. De plus, le téléphone portable intègre le processeur Exynos 990 avec 6 Go de RAM et 128 Go de capacité de stockage. Il est compatible Bluetooth et WiFi.

Le Smartphone Samsung Galaxy S20 FE est équipé d’un module de trois capteurs photo avec un de 12 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 8 MP. A l'avant, se loge un module de 32 mégapixels pour faire des selfies. Enfin, le téléphone est accompagné d'une batterie de 4500 mAh qui permet d'utiliser votre smartphone pendant 20 heures et il aura besoin d'une heure et demie pour le charger totalement avec son chargeur rapide 25W.

Sur le site de Rakuten, le smartphone Samsung Galaxy S20 FE 128 Go est au prix de 317 € au lieu de 599 € avec le code de réduction NEW8180 et la livraison gratuite.



Voici notre sélection des meilleurs bons plans de la journée :

Smartphone

Ordinateur portable

Gamer Asus TUF506HM-HN170W à 890 € (15,6 pouces, Intel Core i5, 16 Go RAM, 512 Go SSD, RTX 3060)

Écran ordinateur

Accessoire PC

Souris

Casque

Clavier

Montre connectée

Voici des plans plans à ne pas rater sur notre site comme le super tarif sur le SSD Samsung 870 Evo accompagné d'une sélection de SDD, HDD et microSD ou encore trois vélos électriques à petits prix avec l'AVAKA BZ20 Plus, le Bezior M1 et le Niubility B16.