Le Samsung Galaxy S20 FE déjà à prix réduit, mais aussi le chargeur Samsung Pad et la Nintendo Switch Lite

Le bon plan du jour concerne le smartphone Samsung Galaxy S20 Fan Édition qui propose un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec un rafraîchissement de 120 Hz et un capteur photo avant de 32 mégapixels. À l'arrière, on trouvera un triple capteur photo 12 + 12 + 8 mégapixels logés dans un rectangle reprenant le design de la série Galaxy S20 avec ultra grand angle 123 degrés et zoom optique x 3, sans compter la stabilisation optique OIS et l'autofocus avec tracking.

Ce smartphone Samsung exploite un SoC Exynos 990 en version 4G, avec 6 à 8 Go de RAM et de 128 à 256 Go de stockage. Dans le même temps, le smartphone embarque une batterie de 4500 mAh avec charge rapide 25W, mais aussi charge sans fil et charge sans fil inversée.

Le smartphone Samsung Galaxy S20 Fan Édition est actuellement à 559 € au lieu de 659 €, prix officiel, chez Rue du Commerce.



Poursuivons avec la Nintendo Switch Lite qui est plus légère et plus petite que la Nintendo Switch. Elle pèse 275 g et affiche sur un écran LCD tactile de 5,5 pouces, alors que la Nintendo Switch pèse 297 g (et 398 g avec les Joy-Con attachés) avec un écran de 6,2 pouces de même définition (1280 x 720 pixels).

La console de jeu Nintendo Switch Lite ne possède que le mode portable comme mode de jeu. Vous ne pourrez donc pas profiter de votre console sur téléviseur, mais vous pourrez toujours en profiter pleinement où que vous soyez.

La console de jeu Nintendo Swith Lite est disponible au prix réduit de 190 € chez Rakuten au lieu de 249 € !



Enfin, vous pourrez profiter du chargeur à induction Samsung Pad qui est compatible avec la recharge rapide, ce qui peut être un avantage considérable pour ceux qui possèdent un smartphone bénéficiant de cette technologie. Le chargeur Samsung Pad sait se faire discret grâce à son socle compact, il sera donc facile de le glisser dans votre sac à dos pour pouvoir l'utiliser où que vous soyez. Le Samsung Pad est équipé d'un port de Type-C et possède une puissance de 10V.

Vous pourrez retrouver le chargeur à induction Samsung Pad à 4,99 € au lieu de 24,99 € grâce à une ODR chez Cdiscount.



