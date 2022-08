Cinq offres de folie avec le Galaxy S20 FE, l'HyperX Cloud II, les Xiaomi Mi 2 Pro, l'écran PC Alienware et ...

Voici notre top 5 du jour avec le smartphone Samsung Galaxy S20 FE, le casque gamer HyperX Cloud II, les écouteurs Xiaomi Mi 2 Pro, l'écran PC Alienware et aussi le smartphone Google Pixel 6.

Commençons notre top 5 du jour avec le smartphone Samsung Galaxy S20 FE 128 Go qui profite d'un petit prix sur Rakuten.

Le mobile est doté d’un écran AMOLED de 6,7" pour une définition de 2400 x 1080 px. Un capteur photo de 32 mégapixels est présent dans le haut de l'écran pour faire des selfies. Le mobile intègre le SoC Exynos 990 avec 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage.

Le téléphone portable est équipé d’un module de trois capteurs photo dont un de 12 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 8 MP. Enfin, le Galaxy S20 FE est pourvu d'une batterie de 4500 mAh offrant une autonomie de 20 heures et il est accompagné d'un chargeur qui aura besoin de moins d’une heure et demie pour recharger le smartphone.

Sur Rakuten, le smartphone Samsung Galaxy S20 FE 128 Go est au prix de 319 € au lieu de 599 € avec le code de réduction BEL8100 et la livraison gratuite.





Passons maintenant au casque gamer HyperX Cloud II qui voit son prix chuter sur Boulanger.

De type filaire, le casque est équipé de deux haut-parleurs 53 mm qui offrent une qualité audio immersive avec un son Surround 7.1. Notons aussi que le casque est pourvu d'un microphone amovible avec indicateur LED. Pour finir, le casque est compatible PC, PS4 ou encore avec la Switch.

Le casque gamer HyperX Cloud II est au prix de 62 € au lieu de 80 € avec la livraison gratuite.





Continuons avec les écouteurs Xiaomi Mi 2 Pro qui bénéficient d'une belle réduction sur le site Mi.com.

Ces derniers sont dotés de 3 micros ENC qui offrent des appels clairs. De plus, vous profitez de grand pilote doté d'un diaphragme à cristaux liquides de 12 mm qui permet de rendre une qualité sonore proche du studio. Les Mi 2 Pro intègrent la technologie à suppression active du bruit. Au niveau de l'autonomie, chaque écouteur bénéficie de 6 heures d'autonomie et de 30 heures maximum grâce au boitier.

Sur le site de Mi.com, les écouteurs Xiaomi Mi 2 Pro sont au prix de 50 € au lieu de 90 €.





Passons à l'écran PC gamer Alienware AW2521HFA qui est à petit prix sur Amazon.

Il est équipé d'une dalle de 24,5" pour une définition de 1920 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement de 240 Hz. L'écran intègre aussi de la technologie IPS pour une image nette et de la technologie AMD FreeSync pour une meilleure fluidité des animations. L'écran PC est doté de quatre ports USB, de deux ports HDMI, d'un port Display et de deux sorties audio. Pour finir, l'écran affiche un design très gamer.

L'écran PC gamer Alienware AW2521HFA est au prix de 260 € au lieu de 348 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec le smartphone Google Pixel 6 qui profite d'une réduction sur le site d'Amazon.

Le smartphone est pourvu d’un écran de 6,4" OLED FHD+ avec une définition de 1080 x 2400 pixels et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Un capteur de 8 MP s'intègre dans l'écran pour faire des selfies. Le mobile est propulsé par le SoC Google Tensor avec 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage.

Au niveau de la photo, vous profitez d'un capteur principal de 50 MP accompagné d’un ultra grand-angle de 12 MP et d’un capteur de 48 MP avec un téléobjectif équivalent à 104 mm. Enfin, le smartphone est pourvu d'une batterie de 4614 mAh qui permet une journée d’autonomie.

Sur Amazon, le smartphone Google Pixel 6 128 Go est au prix de 515 € au lieu de 649 € avec la livraison gratuite.

