Galaxy S20 Lite : Samsung prépare une série de smartphones plus abordables

Comme l'an dernier, Samsung devrait ajouter une série Galaxy S20 Lite se prépare avec le même type de design et une belle fiche technique, à un tarif plus bas que la gamme de référence.

Le groupe Samsung avait complété en 2019 sa gamme Galaxy S10 par une série Galaxy S10 Lite positionnée plus bas dans la grille tarifaire et proposée plusieurs trimestres après le lancement des modèles originaux.

Il devrait faire de même cette année avec une série Galaxy S20 Lite dont SamMobile a déjà repéré les références. Des modèles SM-G780 et SM-G781 (version US) sont cités, sachant que le Galaxy S10 Lite porte la référence SM-G770, et préparent l'arrivée d'un ensemble de smartphones qui reprendra les codes du design des Galaxy S20 avec une fiche technique adaptée.

Samsung Galaxy S10 Lite

Trois variantes seraient prévues, avec ou sans 5G, toujours sous Android 10 et avec la nouvelle surcouche One UI 2.5 qui sera proposée sur le Galaxy Note 20 lancé début août.

Les caractéristiques ne sont pas connues mais on peut logiquement s'attendre à la présence d'un SoC Snapdragon 865 à bord, si l'on suit la logique du Galaxy S10 Lite sous Snapdragon 855.

En revanche, aucune trace d'un éventuel Galaxy Note 20 Lite, comme il y a eu un Galaxy Note 10 accompagnant la sortie du Galaxy S10 Lite. Enfin, la dénomination Galaxy S20 Lite n'est pas assurée et le futur smartphone pourrait être annoncé sous le nom Galaxy S20 Fan Edition.