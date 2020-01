Samsung Galaxy S10 Lite : le smartphone avec super stabilisation OIS officialisé

En amont du salon CES 2020 de Las Vegas, le groupe Samsung lève le voile sur son smartphone Galaxy S10 Lite qui vient compléter la série avant l'arrivée du Galaxy S11 / Galaxy S20 et cherche à élargir le public pour ce type d'appareil mobile en le rendant plus accessible.

Contrairement au Galaxy Note 10 Lite, également annoncé, ce modèle n'est pour le moment pas prévu pour le marché français. Il propose le même affichage que le Galaxy Note 10 Lite, avec un écran 6,7 pouces FHD+ Super AMOLED de type Infinity-O avec trou centré pour le capteur photo avant de 32 megapixels.

L'écran est plan, et non incurvé comme sur les Galaxy S, et cache un lecteur d'empreintes. Ce qui change, c'est le processeur utilisé : là où le Galaxy Note 10 Lite embarque un SoC Exynos 9810, le Galaxy S10 Lite s'offre un SoC Snapdragon 855 avec 6 à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne...et donc des performances bien supérieures au Galaxy Note 10 Lite.

De même, si le smartphone propose aussi un triple capteur photo, la configuration en est différente :

48 MP f/2,0 avec stabilisation Super Steady OIS

5 MP Macro f/2,4

12 MP ultra grand angle 123 degrés f/2,2

A noter que l'arrangement du triple capteur photo dans un rectangle pourrait bien être aussi proposé sur le Galaxy S11 / Galaxy S20.

Le Galaxy S10 Lite est compatible WiFi 5 et Bluetooth 5.0, avec module NFC et embarque Android 10 avec la surcouche One UI 2.0. Il sera en démonstration sur le salon CES 2020.