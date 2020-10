Samsung Galaxy S20+ : leader sur le marché 5G en revenus au premier semestre

Samsung a su tirer son épingle du jeu sur le marché de la 5G au premier semestre de l'année mais l'iPhone 12 5G semble bien parti pour lui voler la vedette sur le second semestre.

Malgré la crise du coronavirus et le confinement, le marché des smartphones 5G a généré des revenus record de 34 milliards de dollars au premier semestre, confirmant la montée en puissance de la nouvelle technologie grâce au choix plus large de terminaux et aux lancements des réseaux commerciaux.

Le groupe Samsung a particulièrement profité de cette phase précoce en se prenant place sur le marché avec une gamme de plusieurs modèles centrée tout de même sur sa série de référence Galaxy S20.

Selon le cabinet d'études Strategy Analytics, le Galaxy S20+ a été le smartphone 5G générant le plus de revenus au premier semestre. En capturant 9% des revenus mondiaux issus de la vente des smartphones 5G, il constitue le modèle le plus lucratif pour le début d'année.

Mais c'est en réalité toute la gamme qui, en étant très largement distribuée, s'est assurée de capter le gros du marché. Dans le Top 5, on trouve ainsi le Galaxy S20 Ultra 5G (8% des revenus) et le Galaxy S20 5G (5%).

Arrivent ensuite les Huawei P40 5G et Huawei Mate 30 5G (5% chacun) mais profitant surtout de l'immense marché mobile chinois pour trouver preneur. Les analystes de Strategy Analytics s'attendent toutefois à ce que l'arrivée de l'iPhone 12 5G change la donne au second semestre et prenne rapidement l'ascendant sur les revenus, permettant de nouveau à Apple de capter le gros des revenus du segment.

L'iPhone devrait ainsi générer des dizaines de milliards de dollars de revenus grâce à la période des fêtes de Noël et prendre le leadership du marché des smartphones 5G en fin d'année et au-delà.