Samsung Galaxy S20 5G et 4G : où précommander les nouveaux smartphones de Samsung ?

Samsung vient d'annoncer sa série de smartphones de référence Galaxy S20 et il est déjà possible de les précommander chez les différents opérateurs avant son lancement mi-mars.

Comme l'an dernier, Samsung a pris les devants pour annoncer ses nouveaux smartphones haut de gamme Galaxy S20 que nous avons détaillés hier soir, s'offrant une belle visibilité et l'attention des médias du monde entier grâce à un événement Galaxy Unpacked dédié mais aussi une commercialisation précoce dès le mois de mars 2020, avant l'arrivée de la plupart de ses concurrents.

Trois modèles sont proposés : Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra, tous compatibles 5G mais avec des variantes 4G uniquement pour les deux premiers, afin de répondre à la présence encore faible des réseaux 5G dans le monde.



Une grosse fiche technique

Si l'on retrouve un puissant SoC Exynos 990 gravé en 7 nm EUV pour assurer des performances haut de gamme, c'est aussi du côté de la photographie mobile que les smartphones cherchent à se démarquer.

Du capteur 64 megapixels des Galaxy S20 / S20+ avec zoom optique x3 / zoom numérique x30, au module 108 megapixels du Galaxy S20 Ultra pour du zoom optique x10 / zoom numérique x100, le géant coréen change son fusil d'épaule par rapport à ses smartphones précédents et se lance dans la course aux megapixels, tout en offrant des capacités d'enregistrement vidéo en 8K.

On notera aussi des nouveautés comme le rafraîchissement d'écran 120 Hz sur tous les modèles ou la charge 45W du Galaxy S20 Ultra. Pas de doute, Samsung a vu grand, comme les diagonales de 6,2 à 6,9 pouces de ses smartphones, toujours avec écran incurvé sur les tranches.





Les précommandes sont lancées

La série Galaxy S20 sera commercialisée le 13 mars prochain mais les trois smartphones peuvent déjà être précommandés chez les différents opérateurs français. A vous de choisir celui qui vous convient !

Rappelons la grille tarifaire :

Galaxy S20 4G : 909 €

Galaxy S20 5G : 1009 €

Galaxy S20+ 4G : 1009 €

Galaxy S20+ 5G : 1109 €

Galaxy S20 Ultra 5G : 1359 €





Si les smartphones peuvent être achetés nus, les opérateurs les proposent à des tarifs plus doux lorsqu'ils sont couplés à un forfait mobile, dont l'engagement est généralement de 24 mois.

En précommandant certains modèles, les écouteurs sans fil Galaxy Buds+ seront offerts et les livraisons des smartphones débuteront dès le 10 mars, trois jours avant la date officielle de commercialisation.





Bouygues Telecom

Les Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra sont proposés chez Bouygues Telecom, aussi bien en version 5G que 4G pour les deux premiers. Les smartphones peuvent être associés à un forfait mobile 70 Go avec engagement 24 mois, réduisant leur tarif.

Les précommandes sont activées du 11 au 8 mars et l'achat d'un Galaxy S20+ 4G et 5G ou Galaxy S20 Ultra 5G donnera droit aux écouteurs sans fil Galaxy Buds+ annoncés durant le Galaxy Unpacked.

Précommander la série Galaxy S20 4G / 5G chez Bouygues Telecom

RED

La marque RED by SFR propose l'ensemble des smartphones Galaxy S20 4G et 5G en précommande du 11 février au 8 mars et offre les écouteurs sans fil Galaxy Buds+ pour l'achat du Galaxy S20+ 4G et 5G ou du Galaxy S20 Ultra.

Précommander la série Galaxy S20 4G et 5G chez RED

SFR

L'opérateur au carré rouge propose lui aussi toutes les variantes de la série Galaxy S20 et les associe à ses forfaits, allant de 299 € pour le Galaxy S20 4G avec forfait 60 Go (+ 8 € / mois) à 699 € pour le Galaxy S20 Ultra avec forfait 60 Go (+ 8 € / mois).

En choisissant les Galaxy S20+ 4G et 5G et Galaxy S20 Ultra 5G, il est possible d'obtenir gratuitement les écouteurs sans fil Galaxy Buds+

Précommander la série Galaxy S20 4G et 5G chez SFR

Free Mobile

Tous les smartphones de la série Galaxy S20, en version 4G comme 5G, sont chez Free Mobile avec la possibilité de les payer comptant, en 4 fois sans frais ou bien pour certains modèles en location 24 mois.

Les acheteurs des Galaxy S20+ 4G et 4G et du Galaxy S20 Ultra auront droit en cadeau aux écouteurs sans fil Galaxy Buds+.

Précommander la série Galaxy S20 4G et 5G chez Free Mobile

Orange

Tous les modèles sont disponibles en précommande chez l'opérateur Orange où l'on peut les retrouver couplés à un forfait mobile 100 Go. Le Galaxy S20 démarre ainsi à 299,90 €, le Galaxy S20+ à 399,90 € et le Galaxy S20 Ultra à 749,90 €.

Là encore, les écouteurs Galaxy Buds+ sont offerts à l'achat d'un Galaxy S20+ 4G ou 5G ou d'un Galaxy S20 Ultra

Précommander la série Galaxy S20 4G et 5G chez Orange

Sosh

La marque en ligne Sosh propose elle aussi la nouvelle série Galaxy S20 de Samsung dans toutes ses variations. Les smartphones y sont vendus au prix de référence et les écouteurs sans fil Galaxy Buds+ sont offerts.

Précommander la série Galaxy S20 4G et 5G chez Sosh



Il est également possible de trouver les smartphones de la série Galaxy S20 en précommande chez Fnac et Darty :

Galaxy S20 4G et 5G

En précommande chez Darty :



Galaxy S20 Rose 4G

Galaxy S20 Gris 4G

Galaxy S20 Bleu 4G



Galaxy S20 Rose 5G

Galaxy S20 Gris 5G

Galaxy S20 Bleu 5G



En précommande chez Fnac :

Galaxy S20 Rose 4G

Galaxy S20 Gris 4G

Galaxy S20 Bleu 4G

Galaxy S20 Rose 5G

Galaxy S20 Gris 5G

Galaxy S20 Bleu 5G



Galaxy S20+ 4G et 5G

En précommande chez Darty :



Galaxy S20+ Rose 4G

Galaxy S20+ Noir 4G

Galaxy S20+ Bleu 4G

Galaxy S20+ Rose 5G

Galaxy S20+ Noir 5G

Galaxy S20+ Bleu 5G

En précommande chez Fnac :

Galaxy S20+ Noir 4G

Galaxy S20+ Gris 4G

Galaxy S20+ Bleu 4G

Galaxy S20+ Noir 5G

Galaxy S20+ Gris 5G

Galaxy S20+ Bleu 5G



Galaxy S20 Ultra 5G

En précommande chez Darty :

Galaxy S20 Ultra 5G Gris

Galaxy S20 Ultra 5G Noir

En précommande chez Fnac :

Galaxy S20 Ultra 5G Gris

Galaxy S20 Ultra 5G Noir