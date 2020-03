Samsung Galaxy S20 : une qualité d’image exceptionnelle

Pour tous les amateurs de smartphones qui recherchent une qualité d'image inégalable tant sur l'écran en lui-même qu'au niveau des photos et vidéos, le récent haut de gamme Samsung Galaxy S20 (et ses déclinaisons S20+ et S20 Ultra) saura vous conquérir avec son excellente qualité d'image et sa dalle de 6,2 pouces.

Un beau design couplé à des performances dignes d'un smartphone haut de gamme

Les concepteurs de ce très complet smartphone ont mis un point d'honneur à proposer une qualité d'image et de photographie vraiment exceptionnelle. Un cocktail qui ne peut que réussir tant ces points sont importants auprès des consommateurs.

D'ailleurs, le nouveau Samsung Galaxy S20 est en ce moment disponible à des prix avantageux, alors pourquoi ne pas en profiter ?

Ce smartphone de 6,2 pouces réalise de belles performances en matière d'optimisation de la surface avec son affichage qui occupe presque la totalité de l'écran, et vous ne remarquerez même pas le petit point indiquant la présence de l'appareil photo. Avec 15,17 cm de haut et 6,91 cm de large, le Samsung Galaxy S20 en impose un peu plus que son prédécesseur, mais reste facile à prendre en main de par son format qui se veut plutôt allongé. Un atout bien pratique lorsque l'on souhaite en profiter d'une seule main. De plus, le capteur d'empreinte pour sécuriser votre téléphone a été intégré sous l'écran, une manière simple, mais terriblement efficace pour arriver à gagner de la place encore sur l'espace disponible. Le téléphone est certifié IP68 et assure une étanchéité à 1 m 50 de profondeur, et ce pendant 30 min. Vous n'aurez donc pas à vous soucier de la durée de vie de votre écran même si un accident en milieu humide arrive.

Ce smartphone très haut de gamme est fourni avec une dalle Dynamic Oled directement fabriquée par Samsung, pour un effet totalement adapté au téléphone et une qualité irréprochable. Par défaut votre écran sera en affichage FHD+ soit 2 400 x 1 080 px avec une résolution de 392 ppp. Cependant, vous pourrez pousser les performances de votre smartphone plus loin. En effet, avec l'interface OneUI 2.0, vous pourrez passer en WQHD+ soit 3 200 x 1 440 px avec une résolution 523 ppp ou les revoir à la baisse pour passer en HD+ 1 600 x 720 px avec une résolution 261 ppp. Ce choix aura bien sûr un impact direct sur la quantité d'énergie consommée par votre smartphone, et donc sur l'autonomie. À noter que le mode 120 Hz permis par l'écran du S20 n'est pas activé d'entrée de jeu non plus, il vous faudra l'activer vous-même, toujours au détriment de votre batterie, mais avec en contre-partie une fluidité améliorée, notamment dans les jeux vidéo rapides.

De la photo haute qualité

Au niveau photographie, le Samsung Galaxy S20 assure des photos de très haute qualité avec d'excellentes prises de vue, en forte amélioration par rapport au Galaxy S10 selon les premiers tests. Il présente plusieurs capteurs assurant un large panel d'utilisations, de quoi combler le photographe mobile. Son grand module saura aussi faire la différence dans des conditions de faible luminosité, comme la génération précédente.

Sur le plan technique, le téléphone est équipé de 3 modules photos : un module grand-angle avec 12 mégapixels (optique stabilisée équivalente 26 mm ouvrant à f/1,7), un module ultra grand-angle avec 12 mégapixels (optique équivalente 13 mm ouvrant à f/2,2) et un module téléobjectif avec son capteur 64 mégapixels (optique équivalente 28 mm ouvrant à f/2). De quoi réaliser des photographies d'excellente qualité. De plus, le smartphone est le premier à proposer l'enregistrement de vidéos en 8K, bien que très peu de supports permettent d'afficher de tels enregistrements et avec des taux de rafraîchissement relativement bas. Une technologie qu'il est donc difficile d'exploiter en l'état à son plein potentiel. Mais il suffit de voir le résultat avec des photos en 65 Mpx, y compris avec un fort zoom dessus avec toujours une qualité parfaite. Et si vous souhaitez encore plus, le Galaxy S20 Ultra améliorera encore les choses avec son capteur 108 Mpx ! (mais le prix n'est pas le même...)

Avec le Galaxy S20, Samsung a proposé un smartphone haut de gamme qui a su faire la différence entre autres grâce à ses excellentes capacités photo et vidéo ainsi qu'avec sa dalle AMOLED de très haute qualité, les deux étant en forte progression par rapport au Galaxy S10.