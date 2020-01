Galaxy S20+ : les premières images du smartphone de référence

Dans moins d'un mois, Samsung présentera sa série de smartphones haut de gamme pour le premier semestre lors d'un événement Galaxy Unpacked à San Francisco.

La série de smartphones Galaxy S20 devrait y être dévoilée et, comme chaque année, les fuites pleuvent quelques mois avant sa présentation officielle. Après de multiples informations sur les caractéristiques des différents modèles mais aussi des rendus détails donnant une bonne idée de son design, le site XDA Developers propose les premières photos du Galaxy S20+.

Credit : XDA Developers / Max Weinbach

Elles confirment le trou centré dans l'écran à l'écran qui s'étire toujours sur les bordures mais qui semble être du verre 2,5D plutôt que le verre incurvé habituel, et le rectangle à l'arrière pour loger les 4 capteurs photo, le flash et ce qui pourrait être le trou d'un micro.

Par rapport au Galaxy S10, le bouton dédié pour l'assistant numérique Bixby semble avoir disparu. XDA Developers rappelle que, selon la nouvelle nomenclature de Samsung, ce Galaxy S20+ est le modèle intermédiaire.

Au-dessus de lui se situe un Galaxy S20 Ultra un peu plus grand et encore plus équipé. D'après l'écran de démarrage, il s'agit de la variante 5G du Galaxy S20+.