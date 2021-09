Le smartphone Samsung Galaxy S20 Ultra : ÉNORME bon plan avec un prix sous les 600 €, plus d'autres offres..

Aujourd’hui, le smartphone Samsung Galaxy S20 Ultra 5G propose un écran Super AMOLED de 6,9 pouces avec une définition de 3200 pixels x 1440 pixels. Sa fréquence d’affichage est de 120 Hz. Idéal pour du jeu. Ce Samsung exploite un SoC Exynos 990 avec 128 Go d’espace de stockage interne qui est extensible via microSD.

Du côté de la photographie, vous avez la chance de trouver à l’arrière un triple capteur photo avec un module principal de 108 mégapixels et deux autres modules de 12 mégapixels et 48 mégapixels. Sur le devant, le capteur photo est de 40 mégapixels. Le smartphone est alimenté par une batterie Li-Po de 5000 mAH ce qui lui donne une très bonne autonomie. De plus, il est compatible avec la recharge sans fil et la charge rapide 45 Watts.

Le smartphone Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 128 Go est à 587 € au lieu de 1359 € avec le code DR_12400 chez Rakuten !





