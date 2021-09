La Creality Ender 3 Max, la Ender 5 Pro et la Ender 6 : trois imprimantes avec des SUPER prix

Commençons ce bon plan consacré aux imprimantes 3D par la Creality Ender 3 Max qui est une version améliorée de la Ender 3.

Il s’agit d’une imprimante FDM (Fused deposition modeling) livrée en kit préassemblé à 80%. On peut ainsi retrouver un lit chauffant, une structure en aluminium VSlot et une tête d’impression et extrudeur MK8.

Le volume d’impression est de 300x300x340 mm et elle est équipé de quelques options notamment un détecteur de fin de filament et le nouveau carénage de tête Creality à double ventilateur. La surface d’impression est en verre Creality et on trouve une carte mère 1.1.5 silencieuse grâce à l’intégration de drivers TMC 2208.

L’imprimante 3D Ender 3 Max est proposée actuellement au prix réduit de 195 € avec le coupon de réduction CC4251 et livraison gratuite depuis l’Allemagne en quelques jours.





Passons ensuite à l’imprimante 3D Ender-5 pro qui propose un volume d’impression de 220 mm x 220 mm x 300 mm avec une vitesse d’impression allant de 60 mm/s à 180 mm/s. Les filaments pris en charge sont le PLA, l’ABS, le TPU, le bois, la couleur dégradée, etc. Le diamètre de fil pris en compte est du 1,75 mm.

Dans sa structure cube en métal, l’imprimante peut imprimer plus rapidement grâce à sa rigidité. Elle dispose également de la fonction reprise d’impression en cas de coupure de courant qui permet de reprendre l’impression à partir du point d’interruption. Enfin elle possède également d’un petit écran pour faciliter vos travaux !

Vous trouvez l’imprimante 3D Ender-5 Pro au prix de 238 € avec le code CC2917 avec une livraison gratuite depuis les entrepots allemands.



Finissons avec la Creality Ender 6 qui est une imprimante FDM encadrée et propose également une taille d’impression de 250 x 250 x 400 mm. Elle est très silencieuse grâce aux drivers TMC2208. Sa vitesse d’impression va de 120 à 150 mm/s avec une résolution d’impression de 0,1 mm. Elle prend en compte les filaments PLA, TPU, ABS, bois, fibre de carbone, etc.

Elle profite d’un écran tactile couleur de 4,3 pouces afin d’avoir un meilleur contrôle de l’imprimante. De plus elle possède un détecteur de fin de filament, et une reprise d’impression lors d’une coupure de courant ou de fil.

Vous trouverez l’imprimante Creality Ender 6 au prix de 385 € en vente flash sur le site de commerce Cafago.



